Vesti.lv
На мэра Риги подали в полицию за «пророссийскую» карикатуру
Латвийские депутаты подали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении мэра Риги Нила Ушакова за то, что он разместил на своей странице в социальной сети карикатуру. Изображение высмеивало заявления латвийской комиссии, которая предлагала потребовать с России компенсацию в 185 миллиардов евро за ущерб, причиненный экономике Латвии во время Советского Союза.
Латвия разрешила России ограничиться извинениями за «советскую оккупацию»
Представитель комиссии по оценке ущерба от «советской оккупации» Рута Паздере уверена, что Россия обанкротится, если все страны, пострадавшие от СССР, потребуют компенсации. Как сообщают vesti.lv, эксперт считает: чтобы мирно существовать как страны-соседи, Россия должна принести всем свои извинения.
Чиновники отказались защитить ополченца от латвийского правосудия
Раненный в боях с украинской армией доброволец Вячеслав Высоцкий может быть вскоре отправлен из России в Латвию. Несмотря на то, что на родине против ополченца заведено уголовное дело по статье «Терроризм», ФМС России не нашла оснований для его дальнейшего пребывания в России, пишут vesti.lv.