На мэра Риги подали в полицию за «пророссийскую» карикатуру Латвийские депутаты подали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении мэра Риги Нила Ушакова за то, что он разместил на своей странице в социальной сети карикатуру. Изображение высмеивало заявления латвийской комиссии, которая предлагала потребовать с России компенсацию в 185 миллиардов евро за ущерб, причиненный экономике Латвии во время Советского Союза. 25 апреля 2016 Vesti.lv

Латвия разрешила России ограничиться извинениями за «советскую оккупацию» Представитель комиссии по оценке ущерба от «советской оккупации» Рута Паздере уверена, что Россия обанкротится, если все страны, пострадавшие от СССР, потребуют компенсации. Как сообщают vesti.lv, эксперт считает: чтобы мирно существовать как страны-соседи, Россия должна принести всем свои извинения. 22 апреля 2016 Vesti.lv