Ведущий Fox News задался вопросом, не надоело ли Трампу руководить Соединёнными Штатами

Президентская кампания уже идёт. В гонке участвуют десятки кандидатов, и, возможно, будут ещё десятки. Со стороны республиканцев есть лишь действующий президент. Все полагают, что он хочет переизбраться. Большинство президентов этого хотят.

А что если бы Дональд Трамп решил, что с него хватит? Слишком много расследований, слишком много грязи, слишком мало положительного. В подобном умозаключении отнюдь нет ничего безумного.

Понравилось бы вам провести ваш восьмой десяток лет запертым в Белом доме?

Предположим, что Трамп хочет проиграть в 2020 году и вернутся к прежнему образу жизни. Как это сделать? Давайте посмотрим. Он может начать с того, что предложит урезать на полмиллиарда долларов расходы на программу Medicare. Подобного могут желать лишь участники симпозиума либертарианцев. Так что делайте именно это.

Затем он бы сократил финансирование программы E-Verify, что позволило бы компаниям и дальше нанимать иностранных рабочих-нелегалов в нарушение одного из ключевых обещаний предвыборной кампании (Трампа. — ИноТВ). После этого его бы обвинили в привлечении в страну ещё большего числа низкоквалифицированных рабочих, из-за которых упали бы зарплаты у людей, голосовавших за него. А ведь это наиболее уязвимая группа в стране. Наконец, он выпустил бы на волю кучку наркодилеров, которые вернулись бы на улицы прямо в разгар худшей в истории эпидемии наркомании, и продолжил бы бессмысленную военную интервенцию в Сирии, которая никоим образом не выгодна Соединённым Штатам.

Если бы президент всё это сделал, послание было предельно ясным: он понятия не имеет, благодаря чему победил в 2016 году, и просто хочет уйти.

Предположим: избиратели так и не обратили внимания на это послание. Может быть, они были слишком отвлечены ложью о России и не смогли этого заметить? В такой момент стоит сделать нечто крайне экстремальное, чтобы привлечь их внимание, нечто столь безумное и контрпродуктивное, что буквально не оставит никакого способа переизбраться, — вы поднимите налоги на бензин. И на самом деле администрация как раз это и предлагает.

По имеющейся информации, Белый дом ведёт переговоры с демократами о том, чтобы резко поднять цены на бензин для финансирования, цитирую, «инфраструктуры». Это одна из тех идей, которая нравится всем в Вашингтоне. Она им ничего не стоит. Они слишком богаты, чтобы их беспокоило то, сколько будет стоить бензин. И, кстати говоря, они сами не водят машины.

Но если вы живёте за пределами прибрежных городов и не можете похвалиться богатством, то более высокие цены на бензин — это катастрофа. Они немедленно ударят по вам. Так всегда бывает.

Всё, что приводит к повышению цен на бензин, будь то «Новая зелёная сделка» (Green New Deal) или новая налоговая схема, продвигаемая фейковым консервативным аналитическим центром, наносит сокрушительный удар по самым слабым представителям нашего общества.

Нормальные люди ненавидят это. Многие из этих людей в прошлый раз проголосовали за Дональда Трампа. Это безумие.

И тут дело не в том, что нет никаких более умных и менее регрессивных вариантов. Если вы хотите заработать, то существует множество подобных способов.

Мы бы могли отчасти отменить понижение налогов, осуществлённое в 2017 году, которое в подавляющем большинстве случаев коснулось крупных компаний и людей с высоким заработком. Мы бы могли обложить налогом миллиарды долларов, отправляемых денежными переводами из США в другие страны. Помните эту идею? Мы бы могли обложить налогом фиксированную долю вознаграждения, то есть поступить с ней как с доходом, которым она, столь очевидно, является.

Нам нужно сделать это в любом случае, просто из принципа. Мы даже можем обложить налогом прирост капитала так же, как мы облагаем налогом зарплаты. Митт Ромни может, наконец-то, начать платить по той же ставке, что и его дантист. И это принесло бы удовлетворение людям.

А затем мы могли бы проявить креативность. Как насчёт 80%-го налога на все лоббирование, реализуемое бывшими членами конгресса. Это хорошая идея. А как насчёт налога на iPhone? Или как насчёт нового жёсткого налога на базирующийся в Сиэтле триллионный интернет-бизнес в сфере розничной торговле. Вся эта бизнес-модель зависит от использования общественных дорог для доставки вещей.



Подобные компании вывели из игры кошмарное количество американских фирм. Они провоцируют заторы на наших дорогах. Почему же они не платят за инфраструктуру? Мы можем продолжить. Существует множество очевидных идей. Растущие налоги в отношении рабочего класса из числа жителей сельской местности в этот список не входят, если, конечно, втайне вы не собираетесь уйти со своего поста раньше. В этом случае, если вам действительно надоела ваша работа, то выбирайте налог на бензин.



Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.