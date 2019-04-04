Дональд Трамп: китайские шпионы меня не беспокоят
Господин президент, позвольте задать вам такой вопрос: вас не беспокоит то обстоятельство, что Китай, шпионя за вами в Мар-а-Лаго, возможно, пытается развернуть в США разведывательную операцию?
Господин президент, позвольте задать вам такой вопрос: вас не беспокоит то обстоятельство, что Китай, шпионя за вами в Мар-а-Лаго, возможно, пытается развернуть в США разведывательную операцию?
Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил о необходимости срочно принять резолюцию по Ливии. Об этом информирует РИА Новости.
Префектура полиции Парижа запретила 20 апреля проводить акции протеста «жёлтых жилетов» на территории рядом с собором Парижской Богоматери.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что не верит, что Россия «может развязать против Украины широкомасштабную агрессию».
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Франции.
Россия в случае с запретом ввоза товаров с Украины исходила из возможности замещения украинского импорта российской продукцией или продукцией других стран. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Украинский лидер Пётр Порошенко сообщил, что поручил Министерству иностранных дел Украины информировать международных партнёров о ситуации с «ПриватБанком».
По итогам ответных матчей 1/4 финала стали известны команды, вышедшие в полуфинал Лиги Европы сезона-2018/19.
Представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, «электрическое короткое замыкание, скорее всего, привело к пожару в соборе Парижской Богоматери».
Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Лондонский «Челси» одержал победу над пражской «Славией» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Валенсия» одержала победу над «Вильярреалом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.
Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко встретился в Лиссабоне с госсекретарём по европейским делам МИД Португалии Аной Паулой Закариаш и гендиректором по внешней политике Педру Саншешем да Кошта Перейрой.
Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила, что не сможет выступить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» с юмором ответил на вопрос о готовности пожать руку действующему главе государства Петру Порошенко.
Объём экспорта Московской области превысил $7 млрд в 2018 году, сообщает телеканал «360».
Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» запустят на ВДНХ в Москве в первой половине мая, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.
Российский конькобежец Павел Кулижников высказался о недопуске сборной России до участия в зимней Олимпиаде 2018 года.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Писателя Дмитрия Быкова доставили на самолёте в Москву, его состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Российский форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить оставшиеся матчи серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Сторонам не удалось достичь пасхального перемирия в Донбассе в ходе видеоконференции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Болельщик португальской «Бенфики» Алвару Оливейра по ошибке приехал в другой город на выездной матч 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн объявил о начале сотрудничества с российским боксёром Муратом Гассиевым.
Вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление политика.
Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, который входит в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил в эфире «1+1», что команда шоумена намерена активизировать работу в нормандском формате.
Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Московский ЦСКА потерпел поражение от испанской «Басконии» во втором матче серии четвертьфинала баскетбольной Евролиги.
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой.
Футболисты парижского клуба «Пари Сен-Жермен» выйдут на матч 33-го тура французской Лиги 1 с «Монако» в футболках с изображением собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
В сети появилось видео с места аварии в центре Санкт-Петербурга, в результате которой легковой автомобиль выкатился на тротуар и сбил пешеходов.
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) сообщила о проведении акции, направленной на привлечение внимания к вопросам дискриминации по расовому признаку.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе передачи «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал имена людей, которые будут в его администрации в случае победы на выборах.
Слушания по апелляции на решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о продлении дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова состоятся 29 апреля.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах направил в оргкомитет Олимпиады-2024 письмо, в котором сообщил о намерении выделить €500 тыс. на восстановление собора Нотр-Дам.
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik прокомментировал исследование о продуктах, повышающих риск развития рака кишечника.
Российский туристический поток в Японию вырос до рекордных показателей, сообщает Newinform.
Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с URA.RU оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Морские пехотинцы Черноморского флота отработали погрузку на десантный корабль, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Крымским аграриям направят более 300 млн рублей субсидий на поддержку племенного животноводства. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.
В Ханты-Мансийске организовали проверку сообщений о школьнице, высаженной кондуктором из автобуса из-за неработающего банковского терминала. Об этом сообщает URA.RU.
В течение десяти лет на территории России планируется открыть 55 фитнес-клубов под брендом UFC GYM.
Всероссийский фестиваль-конкурс национальных театров «Театр и дети» будет проходить в Удмуртии с 30 мая по 1 июня. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Республиканский дом народного творчества.
Диспансеризацию в Московской области прошли более 380 тыс. человек с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил введение запрета на экспорт нефти из России на Украину.
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал полицейских быть более решительными с протестующими экоактивистами.
Заслуженный артист России Георгий Мартиросян прокомментировал сообщение о смерти актрисы Ирины Цывиной, сообщает сайт «Москва 24».