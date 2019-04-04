Дональд Трамп: китайские шпионы меня не беспокоят

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в среду прокомментировал сообщения СМИ о попытке проникновения в его резиденцию Мар-а-Лаго китайской гражданки. По мнению Трампа, которого цитирует Fox News, инцидент в Мар-а-Лаго был обыкновенной случайностью и не вызывает у него беспокойства — тем более что Секретная служба США замечательно выполняет свою работу.

Господин президент, позвольте задать вам такой вопрос: вас не беспокоит то обстоятельство, что Китай, шпионя за вами в Мар-а-Лаго, возможно, пытается развернуть в США разведывательную операцию?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Этот сюжет я видел. Эту тему я пока ни с кем не обсуждал — было только недолгое совещание, на котором мне передали кое-какую информацию. Нет, никаких беспокойств у меня нет. Мы очень хорошо владеем ситуацией, и чем дальше, тем лучше, особенно в киберпространстве. Откровенно говоря, то, что у нас получается делать в киберпространстве, само по себе достойно новостей. Я считаю, что тот инцидент был случайностью.

На мой взгляд, очень хорошо себя проявил человек, который сидел за стойкой регистрации, честно говоря — думаю, что конкретно эта женщина показала себя с лучшей стороны, она смогла разглядеть то, чего остальные не заметили. И тем не менее я думаю, что эта история — обыкновенная случайность.

Господин президент, вы будете как-то менять там протокол в плане безопасности?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну это дело Секретной службы. А Секретная служба у нас замечательная, замечательно люди работают. И в итоге всё ведь вышло хорошо. Думаю, что мы ещё определим, что же всё-таки случилось, откуда та женщина и кто она такая. Но в конечном счёте, взять её смогли — и теперь ей придётся отвечать за свои замыслы, какими бы они ни были. Но отмечу, что Секретной службой я в высшей степени доволен. Секретная служба с первого же дня работает замечательно. Очень ими доволен.

Господин президент, ответьте, пожалуйста — вы можете рассказать, что вас связывает с Синди Янг? Вы её знаете? Она ваша подруга?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, я не знаю, кто она такая. Кто это вообще?

Это женщина, которую сфотографировали вместе с вами на вечеринке по случаю Супербоула. Она…

ДОНАЛЬД ТРАМП: А, ясно — это та дама, которая на вечеринку приходила. Я о ней ничего не знаю. Знаете, я вообще много с кем фотографируюсь. Там вроде было что-то вроде селфи — и я на таких селфи очень часто появляюсь. Бывает, что и по несколько сотен раз в день — в зависимости от того, где я нахожусь и что делаю. Но всё-таки нет, я про эту женщину ничего не знаю.

Господин президент, председатель постоянной бюджетной комиссии палаты представителей США буквально несколько секунд назад запросил у Налоговой службы ваши декларации за последние шесть лет. Хотелось бы услышать от вас…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Это всё?

Это всё.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Обычно за 10 лет запрашивают — похоже, что уже хотят бросить это дело. Что бы там ни говорили люди, меня постоянно проверяют. Мы сейчас разбираемся, что там к чему… Но, судя по всему, за мной постоянно пристально следят налоговики. Впрочем, они уже много лет за мной следят — цифры-то большие, а когда ты сделал себе имя, то, видимо, тебя начинают проверять. И пока меня не перестанут проверять, я свои декларации предоставлять не пожелаю. Спасибо.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2019 года.