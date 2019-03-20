NYT: США раскошелятся на разведку из-за «угрозы» со стороны Китая и России

В рамках переориентации на соперничество с такими великими державами как Россия и Китай, США могут увеличить расходы на разведку на 6%, после чего они составят почти $86 млрд, пишет The New York Times. Как отмечает газета, в рамках нового бюджета Вашингтон учитывает траты на разведывательные спутники, кибероружие, а также сеть зарубежной агентуры.

США могут увеличить расходы на разведку на 6% до почти $86 млрд на фоне политики администрации Трампа по повышению объёмов вложений в оборону и национальную безопасность, а также переориентации на парирование «угроз» со стороны России и Китая, пишет The New York Times.

Предполагаемый бюджет американских разведслужб учитывает траты на разведывательные спутники, кибероружие, а также сеть зарубежной агентуры и информантов ЦРУ. Тем не менее ни администрация, ни конгресс ничего не сообщают о так называемом секретном бюджете, который находится под грифом секретности.

Бюджет американской разведки может увеличиться, несмотря на порой натянутые отношения между президентом Трампом и разведывательными агентствами, а также его заявления о том, что главам этих ведомств стоит «вернуться в школу». С таким советом американский лидер выступил после того, как главы разведагентств в сенате разошлись с ним в оценке потенциала Ирана и Северной Кореи.

В рамках бюджета предполагается выделить $62,8 млрд на национальную программу разведки, курируемую директором Нацразведки, а также $22,95 млрд на программу военной разведки Пентагона, необходимую для поддержки вооружённых сил и тактических подразделений.

Хотя подробности бюджета держатся в тайне, в этот раз США собираются делать акцент не на контртеррористических операциях, а на шпионаже и киберугрозах со стороны других государств. Данный бюджет составлен с учётом новых стратегий по национальной безопасности и национальной разведке. В этих документах, в частности, говорится о возобновлении соперничества с великими державами — Россией и Китаем.

По словам некоторых чиновников, сдерживание Китая и России — это куда более сложное и дорогостоящее дело, чем борьба с терроризмом. В этом контексте смена курса на соревнование с Москвой и Пекином потребовала выделения дополнительных ресурсов.

Как и все проекты бюджетов администрации, финансирование разведки должно получить одобрение в конгрессе. Тем не менее в отличие от остальных бюджетов, эта статья расходов не вызывает особых межпартийных споров, так как конгресс в целом поддерживает переориентацию на сдерживание Китая и России, отмечает The New York Times.