Писатель: из-за транжирства «американской военной империи» США оказались на грани банкротства

Американский военно-промышленный комплекс, слившийся с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками, превращает США в банкрота, пишет в своей статье для CounterPunch Джон Уайтхед. Тем не менее, по мнению писателя, американские военные вовсе не страдают от нехватки финансирования — в отличие от обветшавших школ, устаревшей инфраструктуры и необоснованно дорогого здравоохранения.

«Военные расходы превращают Америку в банкрота. На нашей стране паразитирует военно-промышленный комплекс, который поддерживают военные дельцы, коррумпированные политики и иностранные правительства», — пишет для CounterPunch Джон Уайтхед.

Америка может многое предложить миру — свой творческий потенциал, изобретательность, природные богатсва, культурное наследие и изобилие возможностей — однако то, что принадлежит американцам по праву рождения, идёт на продажу в угоду жадным до власти политикам и алчным военным подрядчикам, считает писатель.

«Не дайте себя обмануть и не считайте, что ваши заработанные тяжким трудом доллары, уходящие на налоги, используются для нужд национальной безопасности и армии. Это всё уловка», — предупреждает Уайтхед.

Когда налоговый год подходит к концу, все правительственные ведомства — включая Пентагон — впадают в отчаянное транжирство в стиле «используй или потеряешь», чтобы иметь основания запросить бюджет в следующем год. При этом речь идёт вовсе не о копейках.

По данным исследования организации Open the Government, среди предметов, приобретённых госведомствами в конце налогового года числятся: роскошное кресло ($9,241), фарфоровые столовые приборы($53,004), алкоголь($308,994), музыкальные инструменты ($1.7 млн), а также шейки лангуста и крабы ($4.6 млн).

«Любой, кто считает, что военным нужно больше денег либо преступно невежественен, либо столько же коррумпирован, потому что военные страдают не от нехватки финансирования — они страдают от нехватки должного надзора», — подчёркивает автор.

Кроме того, американское правительство тратит гораздо больше, чем оно получает (в том числе и от налогоплательщиков), а также берёт большие займы у иностранных правительств и социального сектора, чтобы поддерживать функционирование госинститутов и финансировать бесконечные войны за рубежом.

При этом, продолжает писатель, нужды американцев занимают далеко не первое место в госбюджете: образовательная система страны находится в «жалком состоянии», инфраструктура устарела, а здравоохранение становится всё более необоснованно дорогим и менее доступным для тех, кто нуждается в нём больше всего. В предположительно крепкой экономике компании постоянно заявляют о своём банкротстве, а так называемое представительное правительство — это абсолютная фикция.

«Если это формула для того, чтобы сделать Америку снова великой, то она не работает», — констатирует Уайтхед.

Белый дом стремится сделать так, чтобы налогоплательщики согласились с тем, что единственный способ сократить госдолг — это сократить программы соцобеспечения и здравоохранения. Однако правда в том, что в конечном счёте именно военно-промышленный комплекс — а вовсе не больные, пожилые или бедные люди — толкает Америку к банкротству.

США, по мнению автора, превратились в «страну-должника», которая из-за правительства с каждым новым днём всё больше увязает в долгах. При этом все решения принимаются военно-промышленным комплексом. «Проще говоря, правительство не может позволить поддерживать свою раздутую сверх меры военную империю», — считает автор.

Американский ВПК воздал непревзойдённую империю, которая ведёт бесконечные войны по всему земному шару: с 2001 года американское правительство потратило на это более $4,7 трлн. Оказавшись во власти алчных военных подрядчиков, коррумпированных политиков и некомпетентных чиновников, американская «военная империя» обирает США со скоростью $32 млн в час. «По сути, американское правительство тратит в Ираке за пять секунд больше денег, чем средний американец получает за год», — отмечает Уайтхед.

Война и так недешёвое дело, однако она становится безбожно дорогим занятием, когда в это уравнение включаются такие переменные как некомпетентность, мошенничество и жадность подрядчиков. Например, одна аудиторская фирма пришла к выводу, что одно из агентств Пентагона «не может отчитаться за сотни миллионов долларов расходов».

Внутри «американской военной империи» искусственное взвинчивание цен стало широко распространённой формой коррупции и свидетельством того, насколько «мы, народ», слабо контролирует американское правительство, считает писатель.

При этом Вашингтон не делает мир более безопасным местом. Совсем напротив: по некоторым оценкам, американские военные сбрасывают одну бомбу каждые 12 минут. С 2001 года американское правительство оказалось непосредственно замешано в смерти около 500 тыс. человек. Все эти смерти были оплачены из карманов американских налогоплательщиков.

Более того, действия американских военных привели к ответным ударам, к которым можно причислить теракты 11 сентября, взрывы на Бостонском марафоне, попытку теракта на Таймс-сквер, а также «превращение Америки в поле боя».

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя всё до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится», — уверен Уайтхед.

Американцы уже видят свидетельства краха общества практически во всех сферах, и правительство к этому готово. На протяжении многих лет, по мнению автора, правительство вместе с военными готовилось к широким гражданским беспорядкам, вызванных «экономическим коллапсом и нефункционирующим политическим и юридическим порядком». На протяжении многих лет правительство предупреждало об опасности отечественного терроризма, создавая системы наблюдения за собственными гражданами и классификационные системы, вешающие ярлык экстремиста на любого человека, чьи взгляды не совпадают с принятой нормой.

«Мы приближаемся к критической массе», — пишет Уайтхед.

«До тех пор пока «мы, народ», будем позволять правительству вести дорогостоящие, бессмысленные и бесконечные войны за границей, сама Америка будет страдать; наши дороги будут осыпаться, мосты — разваливаться, школы — ветшать, питьевая вода — становиться непригодной для потребления…, а уровень преступности — расти», — подводит итог Джон Уайтхед.