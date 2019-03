T&P: Пентагон закупает «тучу» снарядов, чтобы «бить по России и Китаю издалека»

Пентагон в последние годы стал закупать всё больше реактивных снарядов для своих РСЗО, пишет журнал Task and Purpose. Как подчёркивает обозреватель издания, такая политика связана с желанием американских военных догнать и перегнать Россию и Китай по дальнобойности ракетной артиллерии.

Согласно проекту бюджета Пентагона на 2020 налоговый год, американское минобороны собирается закупить 10193 реактивных снаряда GMLRS для своих РСЗО — то есть, на 26% больше, чем в 2019-м году, когда приобреталась 8101 такая ракета и на 47% больше, чем в 2018-м, когда армия США получила 6936 ракет, сообщает Task and Purpose. По данным издания, расширение арсенала снарядов для РСЗО, заявленное предназначение которых — «нейтрализация и подавление полевой артиллерии и комплексов ПВО противника, а также дополнение огневой мощи пушечной артиллерии», обойдётся Пентагону примерно в $1,4 млрд.



Такой «новый поворот», последовавший за закупкой Пентагоном большого запаса артиллерийских снарядов в прошлом году, сам Пентагон считает важнейшим шагом в рамках «продолжающегося перепрофилирования ведомства на точное наземное оружие» в ответ на усиление соперничества между США, Россией и Китаем после «условного «разгрома» «Исламского государства»* в Ираке и Сирии, говорится в материале. В Пентагоне считают одним из главных приоритетов текущей модернизации вооружённых сил «усиление дальнобойности и убойной силы пушечной артиллерии и улучшение тактико-технических характеристик ракетного оружия для обеспечения превосходства во всех формированиях», цитирует Task and Purpose сопроводительную записку минобороны к проекту бюджета на 2020 год.



Как подчёркивает обозреватель журнала, хотя снаряды GLMRS обычно запускаются с РСЗО M270A1, они также подходят и для системы M142 HIMARS, которую в последнее время всё чаще применяют «в необычных конфигурациях» как сухопутные силы, так и корпус морской пехоты США в рамках «стремления к созданию дополнительной огневой мощи точного оружия на уровне подразделений с заделом на применение их в спорных морских зонах».



В октябре 2017 года американские морпехи успешно провели стрельбы, в ходе которых РСЗО HIMARS выпустила реактивные снаряды, находясь на борту десантного корабля-дока USS Anchorage у берегов южной Калифорнии, говорится в статье. Уже на следующий год корпус морской пехоты США увеличил траты на HIMARS более чем в два раза — с $60 до $134 млн — и начал внедрять тактическую схему под названием HIMARS Rapid Infiltration, предполагающую кратковременное ведение огня из РСЗО с быстрой сменой огневой позиции, обеспечивающейся транспортным самолётом C-17 Globemaster III; первой эту схему уже опробовали в последние годы сухопутные силы, пишет Task and Purpose.



Как упоминается в статье, комендант корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер ещё в 2016 году писал в документе о концепции ведения боевых действий, что «глубоководные порты и загруженные аэродромы, на которые мы когда-то могли положиться, также становятся всё более уязвимыми для дальнобойных вооружений». «Эти вызовы будут только усложняться, ведь наши противники будут развивать методы для сдерживания наших сил на ещё более дальних дистанциях и лишения нас возможности маневрировать как на побережье, так и в прибрежных водах», — цитирует автор Неллера.



«Переводим: артиллерийские части могут затолкать ракету вам в глотку, находясь за много миль от вас как на земле, так и на воде — и да, Китай, это мы про тебя», — в заключение иронизирует журналист.