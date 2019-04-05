CNN: Трамп врёт по 22 раза в день и получает от этого удовольствие

Президент США Дональд Трамп в день делает в среднем 22 не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение заявления, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что в отличие от бывших лидеров страны Трамп врёт не из политических соображений, а потому что получает от этого удовольствие.

Хорошо известно, что у Трампа сложные отношения с правдой. По информации The Washington Post, президент США несёт ответственность за 22 неправильных или искажающих информацию факта в день. К числу последних относится заявление о месте рождения его отца. Репортёр CNN Брайан Тодд разобрался, почему мистер Трамп так сильно искажает правду.



Президент делает ложное заявление об истории своей семьи, и, как мы полагаем, он должен об этом знать.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мой отец был немцем, да, немцем. Он родился в одном чудесном местечке в Германии, и поэтому у меня тёплые чувства к этой стране.



Достоверно известно, что отец президента Трампа Фред родился в Бронксе в 1905 году. Один из советников Трампа попытался защитить президента и напомнил CNN: «Обама думал, что в нашей стране 57 штатов. Иногда случаются ошибки».

Но Трамп делает такое заявление не впервые.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я очень уважаю Германию, мой отец из Германии.





ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Оба моих родителя родились в европейских странах, понятно? То есть моя мать была шотландка, а отец из Германии.



Мэри Энн, мать Трампа, действительно родилась в Шотландии, а в Германии родился его дедушка со стороны отца. Для Трампа характерно не просто вводить в заблуждение, сообщая неверные факты...



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: На строительство Эмпайр-стейт-билдинг ушло 11 месяцев.



…а делать заявления, которые до абсурдного не соответствуют правде.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если где-то недалеко от вашего дома стоит мельница, я вас поздравляю: ваш дом только что потерял 75% в цене. К тому же говорят, что её шум провоцирует рак, только представьте: вррр, вррр!

Один из примеров откровенной лжи: в этом году администрация президента опустошила бюджет проекта под названием «Программа по восстановлению Великих озёр», сократив его с 300 миллионов долларов до 30 миллионов долларов. Всего через несколько дней Трамп выступал на митинге в Мичигане и сказал следующее:



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: И я собираюсь добиться в знак уважения к моим друзьям полного финансирования Программы по восстановлению Великих озёр в размере 300 миллионов долларов.



Хорошо известно, что Трамп соврал после того, как перепутал фамилию генерального директора компании Apple Тима Кука.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы очень ценим это, Тим Эппл.

Согласно информации Axios, позже Трамп заявил спонсорам, что на самом деле произнёс «Тим Кук Эппл» очень быстро, а часть фразы «Кук» была мягкой.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Тим Эппл.

Позже он написал в Twitter: «Я быстро произнёс Тим и Эппл, как Тим Эппл ради экономии времени и слов, но фейковые СМИ пренебрегли этим».

Практически каждый президент США врал о чём-то.

БИЛЛ КЛИНТОН, бывший президент США: У меня не было сексуальной связи с этой женщиной, госпожой Левински.

И, конечно, некоторые врали по-крупному.

РИЧАРД НИКСОН, бывший президент США: Я впервые узнал о проникновении в «Уотергейт» из новостей. Я был потрясён…

Но враньё Ричарда Никсона об Уотергейтском скандале, Билла Клинтона о его романе и Линдона Джонсона о Вьетнаме было вызвано политическими мотивами.

МАРК ФИШЕР, автор книг о Трампе: Большинство политиков, когда говорят неправду, делают это, для того чтобы удержаться у власти, чтобы получить политическое преимущество. В случае Дональда Трампа это просто свойственная ему черта.

Биографы Трампа говорят, что его склонность к вранью, которая прослеживается ещё как минимум со времени, когда он был застройщиком в Нью-Йорке, связана прежде всего с получением сиюминутного удовольствия.

МАРК ФИШЕР: Он просто импровизирует, он весь в роли. Дональд Трамп делает именно это, он живёт настоящим, его не сильно беспокоит прошлое или будущее. Он просто хочет быть на коне каждый миг.

БРАЙН ТОДД, корреспондент CNN: Один из важнейших вопросов: почему советники президента, выступающие от его лица, например Сара Сандерс или Келлиэнн Конуэй, публично не опровергают его враньё.

По словам биографов Трампа, они не делают этого для своей же сохранности. Он бы наказал их, если бы они сделали что-то подобное, обвинив в подрыве его авторитета. Биографы утверждают, что советники должны с осторожностью обсуждать с Трампом эту тему даже при личной беседе.

Брайн Тодд. CNN. Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.