Fox News рассказал, как медийный истеблишмент США затыкает рот СМИ, говорящим правду

Несмотря на то что легенда о «российском сговоре», которую распространяли крупные американские СМИ почти два года, оказалась фальшивкой, они не понесли за это никакого наказания, сообщает Fox News. Более того, как поведал в интервью каналу главред интернет-издания Breitbart Алекс Марлоу, мелкие консервативные медиа теперь подвергаются жёсткому давлению со стороны медийного истеблишмента и технологических компаний — причём лишь за то, что рассказывают правду.

Крупные СМИ всё время говорят о том, что пора бы одолеть фейковые новости — что, дескать, в интересах публики нужно убрать с экранов фейки. Но вы-то знаете, что это на самом деле значит — и теперь это стало ясно всем: необходимо продвигать официальную «легенду», а любое несогласие с ней давить. Вот, к примеру, CNN и MSNBC два года распространяли фальшивку о «российском деле»; тем же занимались и The New York Times вместе с The Washington Post и получали за это Пулицеровские премии. Вся эта история была целиком и полностью подделкой, но к ответу вышеперечисленные СМИ не призвали, а крупные технологические компании до сих пор считают их «надёжными источниками».

А вот небольшой сайт The Federalist рассказал всю правду о «российской истории» с первого же дня, однако газета USA Today недавно внесла его в чёрный список «ненадёжных источников» — а всё из-за того, что им не нравится редакционная политика The Federalist и, в частности, мнение его редакции об абортах. Кроме того, в прошлом году редакторы «Википедии» запретили ссылаться на статьи Breitbart, потому что сайт сочли, цитирую, «ненадёжным» — видимо, его редакция отказалась распространять ни на чём не основанные страхи по поводу Владимира Путина.

Алекс Марлоу — главный редактор Breitbart, и он сегодня у нас в студии. Большое спасибо, что к нам заглянули.

АЛЕКС МАРЛОУ, главный редактор Breitbart: Спасибо и вам, Такер, что уделили время, это приятно.

Что означает запрет пользователям «Википедии» ссылаться на Breitbart в практическом плане?

АЛЕКС МАРЛОУ: На мой взгляд, в практическом плане это будет значить, что люди, которые будут заходить на «Википедию» в поисках информации, будут видеть в качестве основания для тех или иных утверждений только ссылки на медийный истеблишмент. А что это бывают за утверждения, нам известно — там относятся к полновесным фальшивкам, как к фактам. Они упустили важнейшие сюжеты нашего времени, начиная, на мой взгляд, с миграционного кризиса, — о котором консервативные СМИ и конкретно Breitbart стали писать ещё в 2014—2015 годах, — упустили историю о брексите, упустили историю о том, что наши истеблишмент, СМИ, политики и прибрежные элиты стали страшно далеки от рабочего класса из центральных штатов. Как известно, упустили они и избрание Дональда Трампа…

Ну да, совсем же не громкий сюжет.

АЛЕКС МАРЛОУ: Сущая мелочь, ага — и мелочь эту они прошляпили. Ну а теперь у нас уже полтора, можно даже сказать, два с половиной года продолжается фальшивая история о «российском сговоре». Для крупных СМИ это такой Джонстаун, массовое самоубийство. Но воспримут ли эту тему так? Нет, ведь они — элита в башне из слоновой кости, а теперь они стали воспринимать себя так, словно они вообще никогда не могут ошибаться.

Интересно, что они не просто уклоняются от какой-либо ответственности…



АЛЕКС МАРЛОУ: Да.



…за содеянное, за свои лживые слова и за искажения, которые, ко всему прочему, развалили нашу внешнюю политику…



АЛЕКС МАРЛОУ: Конечно.



И при этом они стремятся подавить другие новостные организации — те, которые говорили правду! Прямо по Оруэллу, правда?



АЛЕКС МАРЛОУ: В точку! Они подавляют вас, нас и любого другого правого, работающего на правую аудиторию, не потому, что мы ошибаемся, а потому, что мы правильно понимаем происходящее. Потому что в этих важнейших историях мы были правы и, вероятно, будем правы в следующих важнейших историях.



Они действуют систематично. Началось с того, что Google мудрил с результатами поиска. Вы очень хорошо освещали эту тему вместе с доктором Робертом Эпштейном. Twitter и его скрытые блокировки — мы в Breitbart сообщили об этом первыми. Тогда это назвали мистификацией, как оказалось, напрасно. Facebook пришлось обманывать собственный алгоритм, потому что такие страницы, как Breitbart, имели самый большой вес. И так далее.



Нас вышвырнула «Википедия». А ведь каждый раз, когда вы пользуетесь Google и Facebook, вам выдают ссылку на «Википедию». Они полагаются на «Википедию». Это систематично. Они продолжат это расширять. Теперь чёрными списками занялся и Microsoft — компания действует заодно с группой под названием NewsGuard, которая, конечно же, одобряет все издания, ошибочно освещавшие «российскую» мистификацию, а такие издания, как Breitbart и даже Drudge Report, причисляет к фейковым новостям. Абсурд!



И на этом они не остановятся. В следующий раз они перекроют финансирование. Они намерены декапитализовать не только людей с правыми взглядами… Они поступают так и с теми, кто просто хочет провести трубопровод, работать в энергетическом секторе. С теми, кто не является «социально ответственными» фашистами и не хочет Нового зелёного курса. Это безумие!



Поскольку свобода слова умирает, и убивает её не правительство, а большие монополии…



АЛЕКС МАРЛОУ: Конечно!



…пользующиеся поддержкой правительства…



АЛЕКС МАРЛОУ: Да!



…вы знаете хоть кого-то в руководстве страны, кому было бы по силам спасти свободу слова в республике? Почему никто ничего не делает по этому поводу?



АЛЕКС МАРЛОУ: Я не знаю. И я как раз надеялся, что вы зададите этот вопрос. Потому что я надеюсь, что у вас самая влиятельная аудитория. И, по-моему, было бы замечательно, если бы влиятельные зрители поняли, что это битва. Они пытаются победить на выборах 2020 года, затыкая рот и подвергая цензуре новостные организации, которые могут дать слово тем, у кого нет голоса…



Именно!



АЛЕКС МАРЛОУ: …обездоленным.



Вы действительно думаете, что вас переизберут на пост президента, если никто не услышит ваши идеи?



АЛЕКС МАРЛОУ: Совершенно верно, они это ясно видят, вот почему они пытаются заткнуть рот вам и мне.



Именно так! Алекс Марлоу, приходите в любое время. Рад был вас видеть.



АЛЕКС МАРЛОУ: Спасибо, Такер!



Вам большое спасибо!



Дата выхода в эфир 17 апреля 2019 года.