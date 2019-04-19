Fox News рассказал, как медийный истеблишмент США затыкает рот СМИ, говорящим правду
Крупные СМИ всё время говорят о том, что пора бы одолеть фейковые новости — что, дескать, в интересах публики нужно убрать с экранов фейки. Но вы-то знаете, что это на самом деле значит — и теперь это стало ясно всем: необходимо продвигать официальную «легенду», а любое несогласие с ней давить. Вот, к примеру, CNN и MSNBC два года распространяли фальшивку о «российском деле»; тем же занимались и The New York Times вместе с The Washington Post и получали за это Пулицеровские премии. Вся эта история была целиком и полностью подделкой, но к ответу вышеперечисленные СМИ не призвали, а крупные технологические компании до сих пор считают их «надёжными источниками».
А вот небольшой сайт The Federalist рассказал всю правду о «российской истории» с первого же дня, однако газета USA Today недавно внесла его в чёрный список «ненадёжных источников» — а всё из-за того, что им не нравится редакционная политика The Federalist и, в частности, мнение его редакции об абортах. Кроме того, в прошлом году редакторы «Википедии» запретили ссылаться на статьи Breitbart, потому что сайт сочли, цитирую, «ненадёжным» — видимо, его редакция отказалась распространять ни на чём не основанные страхи по поводу Владимира Путина.
Алекс Марлоу — главный редактор Breitbart, и он сегодня у нас в студии. Большое спасибо, что к нам заглянули.
АЛЕКС МАРЛОУ, главный редактор Breitbart: Спасибо и вам, Такер, что уделили время, это приятно.
АЛЕКС МАРЛОУ: Да.
…за содеянное, за свои лживые слова и за искажения, которые, ко всему прочему, развалили нашу внешнюю политику…
АЛЕКС МАРЛОУ: Конечно.
И при этом они стремятся подавить другие новостные организации — те, которые говорили правду! Прямо по Оруэллу, правда?
АЛЕКС МАРЛОУ: В точку! Они подавляют вас, нас и любого другого правого, работающего на правую аудиторию, не потому, что мы ошибаемся, а потому, что мы правильно понимаем происходящее. Потому что в этих важнейших историях мы были правы и, вероятно, будем правы в следующих важнейших историях.
Они действуют систематично. Началось с того, что Google мудрил с результатами поиска. Вы очень хорошо освещали эту тему вместе с доктором Робертом Эпштейном. Twitter и его скрытые блокировки — мы в Breitbart сообщили об этом первыми. Тогда это назвали мистификацией, как оказалось, напрасно. Facebook пришлось обманывать собственный алгоритм, потому что такие страницы, как Breitbart, имели самый большой вес. И так далее.
Нас вышвырнула «Википедия». А ведь каждый раз, когда вы пользуетесь Google и Facebook, вам выдают ссылку на «Википедию». Они полагаются на «Википедию». Это систематично. Они продолжат это расширять. Теперь чёрными списками занялся и Microsoft — компания действует заодно с группой под названием NewsGuard, которая, конечно же, одобряет все издания, ошибочно освещавшие «российскую» мистификацию, а такие издания, как Breitbart и даже Drudge Report, причисляет к фейковым новостям. Абсурд!
И на этом они не остановятся. В следующий раз они перекроют финансирование. Они намерены декапитализовать не только людей с правыми взглядами… Они поступают так и с теми, кто просто хочет провести трубопровод, работать в энергетическом секторе. С теми, кто не является «социально ответственными» фашистами и не хочет Нового зелёного курса. Это безумие!
Поскольку свобода слова умирает, и убивает её не правительство, а большие монополии…
АЛЕКС МАРЛОУ: Конечно!
…пользующиеся поддержкой правительства…
АЛЕКС МАРЛОУ: Да!
…вы знаете хоть кого-то в руководстве страны, кому было бы по силам спасти свободу слова в республике? Почему никто ничего не делает по этому поводу?
АЛЕКС МАРЛОУ: Я не знаю. И я как раз надеялся, что вы зададите этот вопрос. Потому что я надеюсь, что у вас самая влиятельная аудитория. И, по-моему, было бы замечательно, если бы влиятельные зрители поняли, что это битва. Они пытаются победить на выборах 2020 года, затыкая рот и подвергая цензуре новостные организации, которые могут дать слово тем, у кого нет голоса…
Именно!
АЛЕКС МАРЛОУ: …обездоленным.
Вы действительно думаете, что вас переизберут на пост президента, если никто не услышит ваши идеи?
АЛЕКС МАРЛОУ: Совершенно верно, они это ясно видят, вот почему они пытаются заткнуть рот вам и мне.
Именно так! Алекс Марлоу, приходите в любое время. Рад был вас видеть.
АЛЕКС МАРЛОУ: Спасибо, Такер!
Вам большое спасибо!
Дата выхода в эфир 17 апреля 2019 года.
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