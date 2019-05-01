NBC: Мюллер заявил, что Барр не «в полной мере» представил выводы его доклада

Спецпрокурор США Мюллер заявил, что сокращённая версия его доклада о «российском вмешательстве» в американские выборы искажает содержание расследования, сообщает NBC. В своём письме генпрокурору, автору изложения, он пожаловался на возникшую из-за этого путаницу в новостных сообщениях.

Сотрудник департамента юстиции заявил, что специальный прокурор Роберт Мюллер пожаловался генпрокурору Уильяму Барру на путаницу, возникшую после публикации в прошлом месяце первоначального четырёхстраничного изложения доклада Мюллера.

По информации чиновника, в своём письме и последующем телефонном разговоре спецпрокурор заявил, что письмо Барра от 24 марта, на четырёх страницах излагающее то, что Барр назвал «основными выводами» доклада, не отразило «в полной мере» контекста и содержания документа, который насчитывает более 440 страниц. Мюллер предположил, что Барр опубликовал сокращённую версию доклада.

По словам того же сотрудника, Мюллер не назвал письмо Барра ошибочным, однако сказал, что это привело к вводящим в заблуждение сообщениям СМИ. Как отмечают, он выразил своё недовольство в связи с недостатком контекста в новостных сводках.

Барр заявил, что не хотел публиковать доклад по частям и пока не мог обнародовать краткие изложения, потому из них ещё не успели удалить информацию о суде присяжных. Барру придётся ответить на эти вопросы, когда он будет давать показания завтра перед Сенатом.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2019 года.