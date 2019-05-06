CNN: Клинтон считает, что хорошая экономика — не повод переизбирать Трампа

Бывшая соперница Дональда Трампа на выборах Хиллари Клинтон предупредила американцев, что им следует при избрании следующего президента учитывать не только улучшившуюся экономическую ситуацию в стране, передаёт CNN. По мнению Клинтон, для того чтобы «отправить на покой» Трампа, есть и другие поводы помимо экономических.
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон признала, что американская экономика находится в хорошей форме, но предупредила, что избирателям на предстоящих президентских выборах нужно будет учесть и другие факторы помимо экономических, сообщает сайт канала CNN.
«Экономика имеет значение, она имеет значение всегда, но она не является единственной причиной, чтобы избрать того или иного президента, а в данном случае — чтобы отправить его на покой», — заявила Клинтон на проходившем в Лос-Анджелесе мероприятии под названием «Вечер с Клинтонами». Как подчёркивается в материале CNN, публика приветствовала слова Клинтон радостными возгласами.
«Да, быть может, наша экономика пока и держится, но у нас ведь теперь откуда ни возьмись появились десятки граждан, положение которых стало гораздо менее прочным, поскольку они потеряли доступ к здравоохранению», — добавила Клинтон.
Как отмечает обозреватель CNN, организованный каналом на прошлой неделе опрос общественного мнения показал, что экономическую политику нынешнего президента США Дональда Трампа одобряют 56% американцев. По данным американского федерального Бюро статистики труда, уровень безработицы в стране впервые со второй половины 60-х годов прошлого века опустился ниже 4%.
Между тем Клинтон на мероприятии в Лос-Анджелесе также прокомментировала доклад спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера по результатам расследования «российского дела». По мнению экс-госсекретаря, в документе было чётко показано, что в президентские выборы 2016 года вмешалась Россия, а Трамп препятствовал правосудию.
Кроме того, Клинтон высказалась и по поводу своего поражения в 2016 году. «Можно организовать самую лучшую кампанию, стать кандидатом от своей партии — и всё равно у тебя могут украсть победу», — цитирует её CNN, отмечая, что экс-кандидат таким образом намекнула на роль вмешательства Москвы в её фиаско.
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