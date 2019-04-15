WT: сторонники Клинтон распространяли «байки о сговоре» Трампа с Москвой с помощью ФБР

Во время и после предвыборной кампании 2016 года по меньшей мере десять представителей Хиллари Клинтон пытались навязать ФБР различные обвинения о «связях» Дональда Трампа с российскими властями, пишет The Washington Times. По мнению издания, это была беспрецедентная попытка штаба одного из кандидатов в президенты США расправиться с конкурентом при помощи службы внутренней разведки.

Во время и после предвыборной кампании 2016 года сторонники Хиллари Клинтон «скармливали» руководству ФБР различные обвинения против Дональда Трампа. Бывший главный юрист бюро Джеймс Бейкер, через которого проходили эти сведения, назвал эту ситуацию «чудовищной» и «экстраординарной», пишет The Washington Times.

По словам издания, недавно обнародованная серия стенограмм с закрытого слушания в конгрессе США показывает, что по меньшей мере десять человек из окружения Клинтон напрямую или опосредованно рассказывали ФБР «байки о заговорах» между Россией и Трампом. По-видимому, это была беспрецедентная попытка штаба одного из кандидатов и действующей партии «вывести из строя» кандидата от другой партии, а затем президента с помощью службы внутренней разведки.

В итоге финансируемые Демократической партией обвинения оказались «пустым сотрясанием воздуха». В своём докладе спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием 22 месяца, сообщил, что не может подтвердить «сговор» американского президента с Москвой, обращает внимание The Washington Times.

В свою очередь, генпрокурор США Уильям Барр заверил конгресс, что он лично изучает вопрос о том, как ФБР начало расследование в отношении Трампа. Он заявил, что при администрации Барака Обамы власти шпионили за республиканской предвыборной кампанией, и пообещал разобраться, насколько эта слежка была оправданной.

Между тем в своих показаниях комитету палаты представителей по вопросам судопроизводства бывший главный юрист ФБР Бейкер сообщил, что представители Клинтон пытались «сбыть свою конспирологическую теорию» на различных уровнях Минюста США. По признанию чиновника, он сразу скептически отнёсся к этой информации и был встревожен происходящим.

Бейкер рассказал о своей встрече с Майком Сассманном, юристом фирмы, которая представляла штаб Клинтон и национальный комитет Демократической партии. Последний попытался протолкнуть «скандальную теорию» о том, что Trump Organization якобы имела прямую связь с Москвой через серверы «Альфа-Банка».

Даже после победы Трампа сторонники Клинтон не отказались от этой теории. В декабре 2016 года помощник заместителя генпрокурора США Брюс Ор встретился с Гленном Симпсоном, основателем детективной фирмы Fusion GPS, которая за несколько месяцев до этого наняла Кристофера Стила. Именно этот бывший сотрудник британских спецслужб стал автором антитрамповского досье, которое финансировалось демократами и не подкреплялось какими-либо фактами, отмечает издание.

Стил предоставлял недоказанные теории ФБР через Ора и получал материалы из источника в Госдепартаменте. После выборов он сменил направление, подключив к распространению своего доклада сенатора Джона Маккейна, утверждает издание.

В декабре Маккейн передал досье Стила тогдашнему главе ФБР Джеймсу Коми, команда которого уже обладала большей частью его выводов. Приятель сенатора Дэвид Крамер распространил документ в СМИ, в том числе в CNN и BuzzFeed.

Во времена Обамы представитель Госдепартамента Джонатан Уинер работал со сторонниками Клинтон Сидни Блюменталем и Коди Ширером, которые написали собственное антитрамповское досье. Перед выборами Уинер передал эти материалы Стилу, который сотрудничал с ФБР.

В итоге Бейкер пришёл к выводу, что в 2016-м и 2017 году сторонники Клинтон практиковали «очень необычные методы» политической борьбы. К примеру, Ор официально не участвовал в «российском расследовании», но при этом он передавал ФБР информацию от Fusion GPS, подчёркивает The Washington Times.