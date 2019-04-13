Washington Examiner Оригинал

WE: экс-глава ФБР считает, что твиты Трампа опаснее «российского вмешательства»

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Ежедневные нападки американского президента на государственные структуры представляет «ещё большую угрозу», чем попытки Москвы «вмешаться» в выборы США. Такое мнение высказал бывший директор ФБР Джеймс Коми. По его словам, Дональд Трамп ежедневно публикует «ложь» в своём Twitter, и многие становятся «опасно невосприимчивыми» к его заявлениям.
WE: экс-глава ФБР считает, что твиты Трампа опаснее «российского вмешательства»
Reuters

 Американцы должны осознать опасность «повседневной лжи», которую распространяет Дональд Трамп, потому что она представляет «ещё большую угрозу», чем попытки российских структур «вмешаться» в выборы США. Таком мнение высказал бывший директор ФБР Джеймс Коми, пишет The Washington Examiner.

«Я уверен, Россия пытается подорвать различные американские институты, но президент Соединённых Штатов пишет ложь в Twitter об этих институтах ежедневно. Он лжёт так часто, что мы становимся невосприимчивыми. И эта невосприимчивость опасна», — заявил Коми заседании фонда Hewlett Foundation.

«Иногда утром я просыпаюсь, а президент пишет, что меня нужно посадить в тюрьму. И знаете, что я делаю? Я смеюсь и говорю: «Опять он за своё». Я не слежу за ним в Twitter, поэтому я вижу его сообщение, если их кто-то копирует у себя. Но я смеюсь. И этот смех опасен», — добавил Коми.
 
Бывший директор ФБР также прокомментировал заявление генпрокурора США Уильяма Барра, который обвинил представителей администрации Барака Обамы в том, что в 2016 году они шпионили за предвыборным штабом Трампа.
 
«Я не понимаю, о чём он, чёрт возьми, говорит. Но когда я слышу использование подобных терминов, меня это беспокоит, потому что ФБР и Минюст проводили санкционированную судом электронную слежку. Я никогда не считал это «шпионажем», — подчеркнул Коми.
 
Издание напоминает, что Трамп уволил Коми в мае 2017 года и затем неоднократно критиковал его в своём микроблоге. Экс-глава ФБР утверждал, что его отстранение было попыткой закрыть расследование «российского вмешательства» в американские выборы.   
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