WE: экс-глава ФБР считает, что твиты Трампа опаснее «российского вмешательства»
Американцы должны осознать опасность «повседневной лжи», которую распространяет Дональд Трамп, потому что она представляет «ещё большую угрозу», чем попытки российских структур «вмешаться» в выборы США. Таком мнение высказал бывший директор ФБР Джеймс Коми, пишет The Washington Examiner.
«Я уверен, Россия пытается подорвать различные американские институты, но президент Соединённых Штатов пишет ложь в Twitter об этих институтах ежедневно. Он лжёт так часто, что мы становимся невосприимчивыми. И эта невосприимчивость опасна», — заявил Коми заседании фонда Hewlett Foundation.
Ссылки по теме
-
Кандидат в президенты США: «режимные войны» Вашингтона принесли только страдания и разруху, но администрация Трампа намерена их продолжать
-
WP: экс-советник Обамы опасается суда за лоббирование интересов Украины
-
ABC News: Трамп считает «российское дело» попыткой госпереворота
-
«Чёрная страница в истории США»: слова Путина о докладе Мюллера напомнили CNN заявления Трампа