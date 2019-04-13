WE: экс-глава ФБР считает, что твиты Трампа опаснее «российского вмешательства»

Ежедневные нападки американского президента на государственные структуры представляет «ещё большую угрозу», чем попытки Москвы «вмешаться» в выборы США. Такое мнение высказал бывший директор ФБР Джеймс Коми. По его словам, Дональд Трамп ежедневно публикует «ложь» в своём Twitter, и многие становятся «опасно невосприимчивыми» к его заявлениям.

Американцы должны осознать опасность «повседневной лжи», которую распространяет Дональд Трамп, потому что она представляет «ещё большую угрозу», чем попытки российских структур «вмешаться» в выборы США. Таком мнение высказал бывший директор ФБР Джеймс Коми, пишет The Washington Examiner.

«Я уверен, Россия пытается подорвать различные американские институты, но президент Соединённых Штатов пишет ложь в Twitter об этих институтах ежедневно. Он лжёт так часто, что мы становимся невосприимчивыми. И эта невосприимчивость опасна», — заявил Коми заседании фонда Hewlett Foundation.

«Иногда утром я просыпаюсь, а президент пишет, что меня нужно посадить в тюрьму. И знаете, что я делаю? Я смеюсь и говорю: «Опять он за своё». Я не слежу за ним в Twitter, поэтому я вижу его сообщение, если их кто-то копирует у себя. Но я смеюсь. И этот смех опасен», — добавил Коми.

Бывший директор ФБР также прокомментировал заявление генпрокурора США Уильяма Барра, который обвинил представителей администрации Барака Обамы в том, что в 2016 году они шпионили за предвыборным штабом Трампа.

«Я не понимаю, о чём он, чёрт возьми, говорит. Но когда я слышу использование подобных терминов, меня это беспокоит, потому что ФБР и Минюст проводили санкционированную судом электронную слежку. Я никогда не считал это «шпионажем», — подчеркнул Коми.

Издание напоминает, что Трамп уволил Коми в мае 2017 года и затем неоднократно критиковал его в своём микроблоге. Экс-глава ФБР утверждал, что его отстранение было попыткой закрыть расследование «российского вмешательства» в американские выборы.