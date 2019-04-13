Кандидат в президенты США: «режимные войны» Вашингтона принесли только страдания и разруху, но администрация Трампа намерена их продолжать

Войны, которые развязывали США с целью свержения неугодных им режимов, принесли лишь страдания и разруху гражданам тех стран, где они велись, и при этом нисколько не обезопасили саму Америку, заявила в интервью MSNBC конгрессмен и кандидат в президенты США Тулси Габбард. При этом, как полагает Габбард, администрация Дональда Трампа в лице отдельных «ястребов» в его окружении намеревается продолжать попытки смены режима в Венесуэле и Иране — несмотря на то, что сам Трамп в предвыборной кампании выступал против «глупых войн».

Госпожа конгрессмен, я вот думаю, это случайно не возвращение неоконсерваторов? Не считают ли они, что у них есть шанс в Латинской Америке? Как по-вашему, есть ли реальная опасность, что хвост начнёт вилять собакой, то есть Трампом? Вы не любите рассуждать гипотетически, вот ещё один вопрос, от которого вы можете отмахнуться! Но как вы думаете, они что-то замышляют? Вы слышали, как вице-президент сказал: «Никакие варианты не исключены, ни военные действия, ни что-либо ещё». Мысль о том, что армия США войдёт в Венесуэлу…



ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен, кандидат в президенты США: Послушайте, эта администрация и «ястребы»-неоконсерваторы в окружении президента Трампа не скрывают своих намерений — продолжить попытки смены режима, как в Венесуэле, так и в Иране. Так что мы слышим бой барабанов войны. В своих действиях президент Трамп руководствуется не нашими интересами, не интересами американского народа. И движется к тому, что нам очень дорого обойдётся…



Простите, что перебиваю. Я всегда перебиваю больше, чем хотелось бы. Но я хочу задать вам этот вопрос, он так сильно меня волнует! Как президент может строить свою предвыборную кампанию на неприятии дурацких войн… И мне нравилось, когда Трамп говорил: «Я против дурацких войн!». При этом он принял на работу Джона Болтона — это человек (миллиардера. — ИноТВ) Шелдона Адельсона, назначенный по его указке!



ТУЛСИ ГАББАРД: Именно!



И зачем он снова пустил в Латинскую Америку Эллиота Абрамса? Что происходит? Он привёл неоконсерваторов, чтобы они принялись за старое! Как вы объясните эту перемену?



ТУЛСИ ГАББАРД: Хороший вопрос. Но реальность такова, что у нас в правительстве действительно полно «ястребов»-неоконсерваторов, чьи прошлые дела хорошо известны: из-за них наша страна раз за разом ввязывалась в войны с целью смены режима. И платой за всё это была гибель многих американцев и триллионы долларов из кармана наших налогоплательщиков, а также гибель, страдания и разорение людей в тех странах, где мы вели эти войны.

Почему, на ваш взгляд, все знаковые фигуры среди конгрессменов-демократов — то есть, люди, которые мне в целом нравятся: Джо Байден, Хиллари Клинтон, Джон Керри — выступали за войну в Ираке? Они ведь все её поддерживали, и, насколько мне известно, за это не извинялись. Все они тогда начали эту глупую войну. Почему? Зачем умным людям поддерживать глупую войну?





ТУЛСИ ГАББАРД: Прискорбно видеть, как часто влияние внешнеполитического истеблишмента и ВПК приводит к вот таким войнам с целью смены режима под видом достижения гуманитарных целей. Заявляется, что мы попытаемся помочь гражданам этих стран, тогда как на деле каждый раз эти войны в итоге умножают страдания этих людей и усугубляют разруху. А кроме того, как мы могли наблюдать на Ближнем Востоке, в таких странах, как Ирак, Ливия и Сирия, наши войны с целью смены режима усилили угрозы для нашей страны, укрепив террористические группировки вроде ИГ* и «Аль-Каиды»**.

Настоящая угроза, которая над нами сейчас нависает и ставит под вопрос само наше существование — это обострение напряжённости в отношениях с такими странами, как Россия и Китай, странами, обладающими ядерным оружием. Эта напряжённость в итоге довела нас до новой холодной войны.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

