Писатель: американская империя — «больной человек» XXI века

Американская империя трещит по швам, как это уже происходило много раз с другими империями — и вымышленными, и настоящими, пишет на страницах Foreign Policy американский писатель Дэвид Клион. По мнению Клиона, упадку США способствуют коррумпированные элиты, которые уже давно не служат народу, а обслуживают интересы иностранных государств и транснациональных компаний.

Американский фантаст Айзек Азимов в своём классическом цикле романов «Основание» рассказывал о Галактической Империи, которая сохраняла мир и процветание в галактике на протяжении многих тысяч лет, но оказалась на грани упадка, пишет в своей статье для Foreign Policy писатель Дэвид Клион. Единственным человеком, понимающим это, был «психоисторик» Гэри Селдон, который при помощи математических методов предсказал, что Империю в течение считанных веков ждёт неизбежный крах. Один из учеников Селдона, осмысляя его выводы, говорил, что Трантор, планета — столица Империи, «всё больше превращаясь в её административный центр, становится всё более лакомым куском» для имперских кланов, которые «всё сильнее враждуют между собой, отказываясь от ответственности перед обществом», вспоминает автор.



Эти слова Азимов опубликовал в 1951 году, «на самом пике могущества США в мире», однако ими же можно описать в 2019 году и Вашингтон — ведь этот город теперь представляет собой «имперскую столицу, элита которой превратила её в лакомый кусок, за который будут вестись битвы, так же как это сделала выдуманная Азимовым империя из будущего и так же как это сделали в прошлом другие империи», убеждён автор. Как полагает писатель, «загнивающий правящий класс» Америки стал угрозой для её же национальной безопасности и для существования самой Американской империи. По мнению Клиона, это стало итогом стагфляции, энергетического кризиса и провальной Вьетнамской войны, обнаживших в 70-х годах слабость американского общественного договора, а также мер, принятых политиками в ответ на эти проблемы: приватизации, уменьшения госрегулирования, значительного снижения налогов для богатых, аутсорсинга в производстве и «финансовизации» экономики. С тех пор неравенство в США достигло космических масштабов и большая часть страны пришла в упадок, тогда как всего несколько крупных городов стали сверхбогатыми благодаря сосредоточению в них финансовых, технологических и медийных монополий, а также их лоббистов, пишет он.



Эта история сегодня известна многим американцам, но мало кто из них задумывается о том, что она означает для места их страны в мире, подчёркивает автор. Как напоминает литератор, США обычно рассматривают на мировой арене либо как «бесспорного гегемона», стоящего во главе сменившей биполярный мир однополярной системы, либо как доминирующего игрока в многополярном мире, с которым конкурируют многие потенциальные противники вроде Китая. «Но что если не верна ни та, ни другая теория? — предполагает он. — Практически повсеместное понимание США как мощного, единого игрока ущербно, и его необходимо пересмотреть. США — скорее не великая держава, исполняющая собственную волю, а мировой коррупционный базар, на котором другие державы могут покупать себе влияние, создавать нужные им исходы политических процессов и стравливать друг с другом различные лагери в зависимости от своих разнящихся интересов».



Эта картина покажется знакомой любому, кто знаком с историей — хотя источником вдохновения для азимовского «Основания» послужил труд Эдварда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи», можно без труда вспомнить и другие примеры «будто бы могущественных империй, управлявшихся слабыми и разделёнными элитами и разодранными на части другими державами», продолжает автор. Так, Речь Посполитая, в разных формах господствовавшая в Восточной Европе с XIV по XVIII век, была стёрта с лица земли её соседями, «догадавшимися, что её сенаторов можно подкупить, парализовав тем самым принятие любых политических решений». Османскую империю середины XIX века западные державы называли «больным человеком Европы», откусывая при этом от неё кусочек за кусочком и спонсируя внутри неё сепаратистские движения. В течение того же исторического периода Китай, которым правила династия Цин, был вынужден сделать многочисленные территориальные уступки в пользу европейских колониальных империй — каждая из которых, впрочем, тоже распалась в течение века, перечисляет примеры Клион.



Сравнения между США 2019 года и «упадочными, хрупкими имперскими державами» прошлого может кому-то показаться абсурдным, но убедиться, что это не так, нетрудно — стоит лишь посмотреть на ситуацию в столице, отмечает он. «Президент Трамп, как по крайней мере в частном порядке говорят почти все, не способен исполнять даже самые базовые свои обязанности и стал посмешищем для всего мира. Его администрацию неприкрыто подкупают иностранные правительства через его международную сеть отелей и курортов — включая и тот, который расположен между Белым домом и Капитолием, и где через несколько недель после выборов 2016 года снял 500 номеров лоббист со связями в Саудовской Аравии. Его политическая партия, которая до сих пор контролирует сенат и всё сильнее господствует в судебной ветви власти, совершенно не заинтересована в том, чтобы призвать его за это к ответу. Ну и конечно, есть и ещё один пустяк в виде российского вмешательства в выборы 2016 года — как подтверждают уже опубликованные ограниченные данные из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, Трамп и республиканцы, как минимум, стали пассивными и не возражающими выгодополучателями попыток иностранного государства повлиять на исход выборов», — говорится в статье.



Впрочем, Трамп — лишь «симптом» и «самый вопиющий и карикатурный пример» воздействия зарубежных средств на внутриамериканскую политику, уже ставшего для Вашингтона «рутиной», убеждён автор. «Правительство США продаётся — это видно и по вездесущему влиянию ОАЭ и других королевств Персидского залива на аналитические центры и СМИ; и по подобострастному отношению практически всего американского правительства к Американо-израильскому комитету по общественным связям; и по тёплым отношениям Китая с Торговой палатой США и главами многих крупнейших американских компаний; и по движению иностранных средств через рынки недвижимости самых больших и богатых городов страны», — сетует он.



Впрочем, Вашингтоном правят далеко не только иностранные деньги — в американской столице политики практически перестали думать о своих избирателях, заботясь лишь об интересах различных корпораций в финансовом, страховом, энергетическом и технологическом секторах, полагает Клион. Большинство их этих корпораций — транснациональные и имеют штаб-квартиры по всему миру, а их топ-менеджеры настолько богаты, что имеют в социальном плане больше общего не с простыми американцами, а со своими коллегами из других стран. Устранение всех норм в плане финансирования предвыборных кампаний и последовавшая за этим беспрецедентная «легализация коррупции» в Вашингтоне превратили американскую столицу в место, где всё сложнее отличить иностранные и национальные финансовые интересы. «Иными словами, правительство США существует не для того, чтобы служить интересам американцев посредством внутренней и внешней политики, а чтобы обслуживать глобальный олигархат», — пишет автор.



На подобные высказывания можно привести один очевидный контраргумент — США по-прежнему расходуют на оборонные нужды больше средств, чем следующие за ними в рейтинге военных трат семь стран, вместе взятые, и всё ещё имеют сеть из сотен военных баз, расположенных почти в половине всех стран мира; кроме того, ни одна другая страна и близко не способна тягаться с Америкой ни по богатству, ни по военной мощи, ни по «мягкой силе», и больше никто в мире не имеет возможность печатать мировую резервную валюту, признаёт Клион. Между тем, если сосредотачивать внимание только на самой американской империи, можно запутаться в причинно-следственных связях, предостерегает писатель. Здесь можно вспомнить военный переворот в Египте, закончившийся свержением Мухаммеда Мурси, пришедшего к власти в результате «арабской весны»: бывший советник президента США Бен Родес в своих мемуарах писал, что американский лидер Барак Обама в этом перевороте выступал не как «движущая сила», а как «пассивная жертва неотступного давления со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ», которые вели информационную кампанию против посла США в Египте, одновременно плетя интриги вместе с египетской армией. Как отмечается в материале, Родес вспоминал, что он лично получил по почте фотографию, на которой посла изображали как сообщника «Братьев-мусульман»* от Юсефа аль-Отаибы, посла ОАЭ в Вашингтоне, славящегося своей любовью к вечеринкам и обширными связями. Хотя на Родеса и Обаму также давил и вашингтонский истеблишмент, они обнаружили, что контроль над стратегией на Ближнем Востоке у них постоянно перехватывали зарубежные «союзники» США. «Американская мощь, как бы велика она ни была, не значит ничего, если её применяют в интересах того, кто больше заплатит», — заключает Клион.



Американская империя трещит по швам — и многие скажут, что «туда ей и дорога»: гегемония США была катастрофой и привела лишь к распространению по всей планете войн и эксплуатации и «непоправимому отравлению климата», пишет автор. Это действительно так — как показывал тот же Азимов, империи часто терпят крах потому, что чрезмерно расширяются, избаловывают свои элиты и в итоге сами создают условия для собственного распада, отмечает он. Вместе с тем, по мнению Клиона, на настоящий момент не видно «ни обдуманного и ответственного отхода от империи, дабы вложиться в решение насущных проблем дома», ни «бунта против её со стороны униженных и оскорблённых в мире»; скорее ситуация похожа на «растянутый, сопровождающийся загниванием коллапс», который узнает всякий, кто изучал историю Рима и Византии. «Америка — больной человек XXI века, и любой, кто видел, как её президент разглагольствует невпопад на собрании удивлённых и жалостливых мировых лидеров, это понимает», — подытоживает автор.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.