Newsweek: для США китайцы в Венесуэле опаснее русских

«В Латинской Америке нет никого, кто так сильно, как Китай, контролирует судьбу Николаса Мадуро», — как пишет Newsweek, так считают американские чиновники. При этом Венесуэла налаживает отношения со странами Ближнего Востока, её поддерживают Россия, Турция, Иран и левые силы в Латинской Америке, и в целом правительство Мадуро своих позиций не теряет.

Иран пошёл по следам России и стал наводить мосты с Венесуэлой, пишет Newsweek. Так, министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что Каракас будет продолжать своё военно-техническое сотрудничество с Россией, несмотря на недовольство США. Дипломат при этом только что вернулся из турне по Ближнему Востоку, где он старался заручиться поддержкой Сирии и Ливана. Кроме того, в понедельник в Венесуэлу прибыла делегация иранских чиновников.

Однако при этом американские чиновники считают, что главную опасность в регионе представляет собой Китай. «В Латинской Америке больше нет никого, за исключением разве что Кубы, кто так сильно, как Китай, контролирует судьбу Николаса Мадуро и его приспешников», — приводит издание их слова.

Так, и вице-президент США Майк Пенс заявил об опасности со стороны Китая, сказав, что «для западного военного альянса НАТО под предводительством США он представляет собой большую угрозу, чем Россия». Китай отрицает, что отправлял Венесуэле войска, но издание приводит сообщения, что он продал Каракасу вооружений более чем на $615 млн, а также предлагал свою помощь в восстановлении электросетей.

Мадуро по-прежнему поддерживают Китай, Иран, Россия, Турция, а также управляемые политиками левого толка Боливия, Куба, Сальвадор, Мексика, Никарагуа и Уругвай. Москва и Пекин предостерегали Вашингтон от вмешательства в Венесуэлу и отправили туда гуманитарную помощь.

Присутствие российских, китайских и иранских самолётов разозлило США, которые сами, между тем, держат контингенты в соседних странах Латинской Америки. Они давно ведут там планомерную политику, которая должна не допустить распространения левых идей. Так, Трамп даже упомянул, что может пригласить в НАТО Бразилию, после того как там к власти пришли правые силы.

В свою очередь, новый президент Бразилии заявил, что не допустит, чтобы «Венесуэла стала новой Кубой или Северной Кореей». То есть он готов поддержать военные действия США в Венесуэле, хотя это и может привести к затяжной партизанской войне. Прежде он уже говорил о том, что США могли бы разместить военную базу в Бразилии после того, как Россия отправила военную помощь в Венесуэлу. И Иран также отмечал, что собирается отправить на выручку Мадуро военно-морские силы.

Правительство Мадуро не теряет позиций, и потому американские чиновники встречаются с европейскими и латиноамериканскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию и «поддержать демократию», пишет Newsweek.