До сих пор действующая в США «доктрина Монро» гласит, что Северная и Южная Америки являются зоной влияния Вашингтона, куда не могут вмешиваться другие державы, пишет Марко Майер в своей статье для Contra Magazin. В частности, по мнению Вашингтона, Китай и Россия не должны влиять на внутренние дела Венесуэлы. При этом, отмечает автор, сами США активно вмешиваются в сферы влияния других региональных держав, основываясь на концепции «американской исключительности».
США предупредили, что Россия и Китай не должны вмешиваться в дела Венесуэлы, говорится в статье Contra Magazin. Такая позиция вызывает ряд справедливых вопросов, отмечает автор статьи Марко Майер.
В США по-прежнему действуют принципы «доктрины Монро», по которой Северная и Южная Америки являются сферой влияния Вашингтона, от которой должны держаться подальше другие державы. По мнению автора, за последние десятилетия Южная Америка превратилась в «задний двор ЦРУ», организовавшего ряд путчей против неугодных Вашингтону местных правителей.
Однако, отмечает Майер, одновременно с «доктриной Монро», в США развилось понятие «американской исключительности»: потому, США начали строить глобальную «империю», при этом, по-прежнему запрещая другим странам вмешиваться в свою сферу влияния в Латинской Америке. Как пишет Майер, США понимали, что, таким образом, их интересы столкнутся с интересами региональных держав, таких как Китай и Россия.
По мнению автора, в так называемом «свободном мире», лидером которого являются США, никто не оспаривает американскую гегемонию. Все принимают двойные стандарты и особые права Вашингтона как должное.
Майер задаётся вопросом — почему Китай и Россия обвиняются в защите своих сфер влияния, когда США постоянно делают то же самое, причём не только в Америке, но и в Европе, Азии и даже Африке: в случае столкновения интересов с другой региональной державой, такая держава объявляется агрессором.
Возможно, считает автор, Китаю и России стоит заключить с Вашингтоном сделку: вы не вмешиваетесь в европейские и азиатские дела, а мы не будем вмешиваться в дела Латинской Америки.
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