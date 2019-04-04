El Periódico: после потери депутатской неприкосновенности Гуаидо избегает публичных мероприятий

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо перенёс публичное мероприятие, намеченное на среду на следующий день после того, как он был лишён депутатской неприкосновенности, пишет El Periódico. Тем не менее в команде Гуаидо подчеркнули, что в четверг он встретится со своими сторонниками среди венесуэльской молодёжи.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провёл закрытое совещание с представителями социального сектора, однако перенёс публичное мероприятие, которое должно было пройти в среду в Каракасе, сообщает El Periódico.
Политик, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, встретился с техническими специалистами и политическими координаторами, работающими над созданием так называемого плана «Страна». Эту экономическую программу Гуаидо намерен осуществить во время переходного периода.
По его словам, экономисты и парламентарии подготовили программу, которая должна помочь стране выйти из кризиса и возобновить работу государственных служб после отключений электроэнергии. Кроме того, Гуаидо добавил, что трудится для достижения «структурного возрождения Венесуэлы».
Вместе с тем в среду лидер оппозиции должен был присутствовать на публичном мероприятии, однако отменил его, сославшись на то, что обсуждение плана затянулось. Однако в его команде подчеркнули, что в четверг он всё-таки появится на встрече со своими сторонниками среди венесуэльской молодёжи.
El Periódico напоминает, что всего за день до этого Конституционная ассамблея страны лишила лидера оппозиции депутатской неприкосновенности и разрешила проведение уголовного расследования в отношении Гуаидо в ответ на нарушение им запрета на выезд из страны.
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