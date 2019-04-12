WP: экс-советник Обамы опасается суда за лоббирование интересов Украины

По словам адвокатов экс-юриста Белого дома Грегори Крейга, прокуратура США намерена предъявить ему обвинения в связи с работой, которую он выполнял по поручению украинских властей вместе с лоббистом-республиканцем Полом Манафортом. Ранее Манафорт признал себя виновным по статьям, связанным с «лоббированием интересов» Украины. Когда прокуроры тщательно изучили деятельность Манафорта и его партнёров, то пересмотрели и роль фирмы Крейга, в результате чего он тоже попал под подозрение, поясняет The Washington Post.

Как следует из заявления адвокатов бывшего юриста Белого дома Грегори Крейга, они ожидают, что в ближайшие дни прокуратура в Вашингтоне предъявит 74-летнему Крейгу обвинение по поручению отдела национальной безопасности Министерства юстиции США. Ожидаемое обвинительное заключение связано с работой Крейга, которую он выполнял по поручению Министерства юстиции Украины в 2012 году вместе с лоббистом-республиканцем Полом Манафортом, ранее возглавлявшим предвыборный штаб Трампа и осуждённым в конце прошлого года за «лоббирование интересов Украины», пишет The Washington Post.

Подобное обвинение станет «драматическим поворотом» в жизни Крейга, который является представителем самых элитных американских юридических кругов, подчёркивается в статье. Он учился на юридическом факультете Йельского университета вместе с Биллом и Хиллари Клинтон, а затем работал в Госдепартаменте в годы президентства Клинтона. Кроме того, Крейг является одним из давних сторонников президента Барака Обамы и на протяжении года был его первым советником в Белом доме по юридическим вопросам. Он также много лет проработал в престижной вашингтонской юридической фирме Williams and Connolly.

Ожидаемое обвинительное заключение, которое адвокаты Крейга охарактеризовали как «злоупотребление дискреционными полномочиями стороны обвинения», связано с работой, которую он выполнял вместе с Манафортом в 2012 году. В то время Крейг был партнёром юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, с которой он начал сотрудничать после окончания своей работы в Белом доме в качестве юридического советника президента Барака Обамы, поясняется в статье. Манафорт признал себя виновным по обвинениям, связанным с «лоббированием интересов Украины». В то же время адвокаты Крейга заверяют, что их клиент «ни в чём не виновен», а получить независимое подтверждение со стороны прокуратуры не удалось, поскольку пресс-секретарь окружного прокурора отказался от комментариев для прессы, пишет The Washington Post.

Крейг уволился из компании Skadden в апреле 2018 года на фоне начавшегося расследования, связанного с регистрацией юристов компании в качестве иностранных лиц, занимавшихся лоббистской деятельностью для представления интересов Украины, сообщается в статье. Как рассказали журналистам на условиях анонимности источники, знакомые с обстоятельством расследования, американская прокуратура пыталась выяснить, предоставлял ли экс-советник Обамы «ложные сведения» в Министерство юстиции США в 2013 году, когда власти запрашивали у его компании информацию о том, необходима ли ей государственная регистрация для осуществления деятельности.

В 2012 году Министерство юстиции Украины наняло фирму Крейга для подготовки доклада в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко, которая в то время считалась одним из ведущих политических соперников президента Виктора Януковича, поясняет автор. Согласно судебным материалам, заключённое между сторонами соглашение предусматривало предоставление Минюсту Украины консультаций по совершенствованию процедуры уголовного преследования. Со своей стороны, фирма Крейга подготовила 187-страничный экспертный доклад, в котором дала неоднозначную оценку судебного процесса и тюремного заключения Тимошенко. В документе также утверждалось, что проведённый экспертами анализ дела был «независимым» — однако правозащитники заявили, что этот доклад был «подготовлен правительством Януковича» и оправдывал тюремное заключение его политического оппонента, напоминает The Washington Post.

В то время Крейг привлёк к себе внимание, отчасти и тем, что активно общался с журналистами и разъяснял им содержание представленного его фирмой доклада. После того как в новостях прозвучало название этой компании, Министерство юстиции США обратилось с просьбой предоставить сведения о том, должны ли юристы в рамках деятельности этой фирмы, включая контакты со СМИ, регистрироваться в качестве «иностранных агентов, занимающихся лоббированием», сообщается в статье. На протяжении 2013 года Крейг и чиновники Минюста США вели переписку по этой теме, в ходе которой он лично пояснял американским чиновникам, что его контакты со СМИ стали реакцией на «неточности в новостях американских СМИ» и что он сам «никоим образом не был агентом, работавшим в интересах Украины».

В ответ чиновник Министерства юстиции в январе 2014 года сообщил Крейгу, что его ведомство выяснило, что данная фирма «в настоящее время не обязана регистрироваться в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов» (FARA). Однако впоследствии, когда прокуроры начали более тщательно изучать деятельность Пола Манафорта и его партнёров на Украине, они пересмотрели роль фирмы Крейга и усомнились в том, что он говорил правду в ходе переписки с Минюстом относительно регистрации в 2013 году. И если ожидания адвокатов Крейга подтвердятся, то он станет первым видным демократом, которому будет предъявлено обвинение по итогам дополнительного расследования о «лоббизме в интересах иностранного государства», проведённого в связи с отчётом спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении предполагаемого «вмешательства России» в президентскую кампанию 2016 года в США, отмечает The Washington Post.

В прошлом году команда Мюллера предъявила обвинение Манафорту, который в итоге признался, что не зарегистрировался в качестве «иностранного агента, занимавшегося лоббистской деятельностью», во время работы в качестве политтехнолога президента Украины Виктора Януковича, которого он консультировал во время президентской кампании 2010 года. Кроме того, экс-глава предвыборного штаба Трампа признался, что он и другие лоббисты в действительности использовали доклад компании Skadden, чтобы «обелить» Януковича в глазах Запада, поскольку репутация украинского президента пострадала после заключения в тюрьму Тимошенко, что вызвало повсеместную критику западных стран. Манафорт также признал, что они не сообщили о своей «лоббистской деятельности», в рамках которой, в частности, передали доклад компании Skadden чиновникам американского правительства, говорится в статье. В итоге Манафорт был приговорён в общей сложности к семи с половиной годам тюремного заключения за «незаконное лоббирование» и финансовые преступления, напоминает The Washington Post.

В свою очередь, компания Skadden в январе достигла соглашения с Министерством юстиции США: она признала, что должна была зарегистрироваться для осуществления своей деятельности в 2012—2013 годах, и согласилась передать $4,6 млн, полученных в качестве гонорара за подготовку доклада, в обмен на отказ от обвинений в совершении уголовного преступления. Власти Украины сообщили, что за подготовку доклада компания Skadden получила всего $12 тыс. — однако сторона обвинения заявила, что Манафорт использовал оффшорный счёт, чтобы «помочь» направить юридической фирме более $4 млн в качестве платы за её работу. В своём соглашении компания Skadden также признала, что сделанный в 2014 году вывод Минюста об отсутствии необходимости регистрироваться был основан на «ложных и вводящих в заблуждение устных и письменных заявлениях», сделанных Крейгом, сообщается в статье. Ещё один юрист этой фирмы Алекс ван дер Цваан в 2018 году признал себя виновным в даче «ложных показаний» ФБР относительно своей работы над докладом и признал, что он передал Манафорту первоначальный экземпляр, чтобы помочь ему в его работе по «лоббированию интересов Януковича», а затем удалил электронные письма, связанные с этой работой. В итоге он провёл 30 суток в тюремном заключении, пишет The Washington Post.

В то же время адвокаты Крейга подчёркивают, что он работал над докладом по делу Тимошенко «не в качестве адвоката клиента, а в качестве независимого эксперта по правовым нормам», и что он «отклонил просьбы принять участие в лоббировании интересов Украины». Как утверждают адвокаты, их клиент «не предоставлял ложной информации ни своей бывшей фирме, ни властям», а с журналистами он общался лишь для того, чтобы дать необходимые разъяснения и убедиться, что в СМИ будет «верно изложена» информация, касающаяся подготовленного им доклада, говорится в статье.

По словам осведомлённых источников, знакомых с обстоятельствами дела, в прошлом году команда Мюллера передала дело Крейга в прокуратуру на Манхэттене, поскольку спецпрокурор заканчивал своё расследование относительно предполагаемого «вмешательства России», а затем это дело было передано в прокуратуру Вашингтона. Кроме того, прокуратура Нью-Йорка вела отдельное расследование, пытаясь выяснить, был ли нарушен закон о регистрации «иностранных агентов» двумя другими видными представителями политических кругов: лоббистом-демократом Тони Подестой, который когда-то был владельцем одной из ведущих фирм Вашингтона, и бывшим конгрессменом-республиканцем Вином Вебером, который является одним из руководителей вашингтонского офиса компании Mercury LLC. Однако представители Подесты и Вебера заявили, что сотрудничают со стороной обвинения и считают, что их клиенты не нарушали закон, заключает The Washington Post.