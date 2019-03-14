Guardian: экс-главе избирательного штаба Трампа увеличили тюремный срок до семи с половиной лет

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был приговорён ещё к 3,5 годам тюрьмы вдобавок к четырём годам заключения, полученным на прошлой неделе, сообщает Guardian. Как напоминает газета, приговор Манафорту был предъявлен в рамках расследования связей избирательного штаба Трампа с Россией. Однако, как подчёркивает издание, приговор экс-соратнику Трампа не связан с его деятельностью в ходе предвыборной кампании.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был приговорён ещё к 3,5 годам тюрьмы вдобавок к четырём годам заключения, полученным по обвинению в банковском и налоговом мошенничестве на прошлой неделе, сообщает Guardian. Судья Эми Берман Джексон вынесла 69-летнему соратнику Трампа обвинительный приговор по делу о преступном сговоре, связанном с лоббистской деятельностью Манафорта, и подкупе свидетелей.

По словам газеты, в своей заключительной речи Манафорт просил судью проявить снисхождение и не увеличивать срок его заключения. «Я сожалению о том, что сделал и той деятельности, что привела нас сюда сегодня. Хотя я не в силах изменить прошлое, я сделаю все необходимое для того, чтобы будущее было совсем иным», — заявил бывший глава избирательного штаба Трампа в суде.

Как отмечает издание, процесс над Манафортом стал важной вехой в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о возможных контактах избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в период президентских выборов 2016 года. Как напоминает газета, Манафорт был одним из первых фигурантов дела, кому были предъявлены обвинения. «Заграничные связи» Манафорта и деловые отношения с человеком, по убеждению США, имеющим отношение к российской разведке, сделали Манафорта центральной фигурой в расследовании Мюллера, хотя преступления, в которых обвиняется бывший приближённый Трампа и не связаны напрямую с его работой в избирательном штабе.

Как сообщается, на прошлой неделе Манафорт был приговорён к 47 месяцам тюрьмы по обвинению, предусматривающему наказание до 20 лет лишения свободы, что вызвало в американском обществе полемику о неравенстве богатых и бедных перед законом. Многие были удивлены мягкостью приговора, учитывая, что бизнесмен был признан виновным в сокрытии от государства миллионов долларов на зарубежных счетах. Судья Эллис, выносивший решение по этому делу, в свою очередь, отметил, что находит предусмотренные законом нормы (19,5 — 24 года заключения) излишне суровыми. «Если кто-то в суде с этим не согласен, проведите день в тюрьме или федеральном исправительном учреждении», — добавил Эллис.

«Приговор Манафорту стал своего рода венцом в расследовании Мюллера, медленно движущемся к своему завершению», — полагает The Guardian.