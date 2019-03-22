Обозреватель Hill: Киев заподозрили во влиянии на американские выборы в пользу Клинтон

Появились новые свидетельства, что представители украинских властей пытались «повлиять» на выборы в США в интересах демократов, пишет обозреватель The Hill. По словам журналиста, генпрокурор Украины Юрий Луценко намерен выяснить, была ли утечка финансовой документации о главе предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта попыткой правоохранительных органов Киева помочь Хиллари Клинтон.

Расследование «сговора» Трампа с Россией, на которое было потрачено почти три года и миллионы долларов, близится к завершению. На его месте появляются новые доказательства того, что на президентские выборы в США пыталась повлиять совсем другая страна — в этот раз в интересах демократов, пишет обозреватель The Hill Джон Соломон.

По словам журналиста, в недавней беседе генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил ему, что собирается выяснить, умышленно ли правоохранительные органы Киева допустили утечку финансовой документации о главе предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, чтобы добиться победы Хиллари Клинтон.

Речь идёт об утечке в американские СМИ записей так называемой «чёрной бухгалтерии», которая привела к увольнению Манафорта из штаба Трампа. Она же стала одним из ключевых пунктов обвинения в расследовании «российского сговора», которое преследует главу Белого дома в течение двух с половиной лет, поясняет Соломон.

Луценко инициировал расследование после того, как украинский депутат опубликовал аудиозапись. В ней якобы приводилось высказывание высокопоставленного сотрудника украинских правоохранительных органов о том, что его ведомство допустило утечку финансовых отчётов Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон.

Генпрокурор отметил, что эта аудиозапись является достаточным основанием для начала расследования о возможном «незаконном вмешательство в американскую предвыборную кампанию». При, по его признанию, его беспокоит, что представители правоохранительного ведомства, связанного с этой утечкой, во время предвыборной кампании часто контактировали с администрацией Обамы через посольство США в Киеве.

По мнению Соломона, эти новые откровения Луценко требуют тщательного изучения. Ведь Украина «страдает от повальной коррупции» и часто «становится мишенью грязных трюков» Владимира Путина. Вместе с тем генпрокурор, депутат и суд, вероятно, обладают достаточным весом, чтобы начать серьёзное расследование и проанализировать оказавшуюся в их распоряжении аудиозапись.

Более того, вопрос о том, как «чёрная бухгалтерия» оказалась в руках американских СМИ, до сих пор остаётся без ответа. Эта информация появилась спустя два года после того, как ФБР расследовало активность Манафорта на Украине, но отказалось продолжать дело из-за недостатка улик, обращает внимание автор статьи.

К настоящему моменту существуют убедительные доказательства того, что бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил начал собирать компромат на Манафорта в 2015 году. Кроме того, он был информатором ФБР в начале «российского расследования».

Также известно, что штаб Клинтон через юридическую фирму использовал досье Стила, чтобы не допустить победы Трампа на выборах. Это происходило в то же самое время, когда британец помогал ФБР.

«Эти пересечения вкупе с новыми обвинения украинского генпрокурора являются достаточной причиной, чтобы обеспечить серьёзное тщательное расследование. Если представители правоохранительных органов Украины, которые часто работали с американским посольством, действительно слили документы Манафорта в попытке повлиять на американские выборы в пользу Клинтон, то общество заслуживает того, чтобы знать все подробности», — заключает Джон Соломон.