SRF: ЕС необходима новая политика против «нарушителей» Путина, Си и Трампа

ЕС должен переосмыслить свою роль в противостоянии с такими мировыми державами, как Россия, США и Китай, сообщает SRF. Дело в том, что, по мнению швейцарского телеканала, они нарушают устоявшиеся правила игры и руководствуются только личными интересами. В связи с этим Европе нужно выработать единую линию для реагирования на внешнеполитические вызовы.

Приблизительно через три недели европейцы выбирают новый парламент. С новыми людьми изменится и политика? Скорее нет — ряд постоянных тем определяет политическую повестку ЕС. Перед какими вызовами стоит ЕС? Об этом мы в течение нескольких дней рассказываем в серии сюжетов Tagesschau. Сегодня речь пойдёт о внешней политике. Европа должна выработать единую линию в отношениях с такими крупными державами, как Россия, США и Китай. Сюжет Бильяны Гогич.

Картина, которая должна излучать гармонию: премьер-министр Китая Ли Кэцян с ведущими политиками ЕС. Но на саммите ЕС — Китай дело принимает серьёзный оборот. ЕС хочет справедливые и равные для всех рамочные условия для торговли с Китаем.

ДОНАЛЬД ТУСК, председатель Европейского совета: Это прорыв. Впервые Китай согласился на важные для ЕС реформы Всемирной торговой организации.

Точка зрения аналитика Европейского совета Йозефа Яннинга менее оптимистична. Он убеждён в том, что Китай останется противником европейцев.

ЙОЗЕФ ЯННИНГ, политолог аналитического центра при Европейском совете по международным отношениям: Они (европейцы. — ИноТВ) хотели бы усилить элементы партнёрства, но должны учесть, что китайцы проводят в Европе стратегическую инвестиционную политику. Это касается и отдельных стран, и отдельных промышленных секторов. В то же время условия для европейских предприятий в Китае не становятся лучше, а только ухудшаются.

Подписанием исторического ядерного соглашения с Ираном ЕС внёс значительный вклад в успех предприятия. Иран обязался использовать свою ядерную программу только в мирных целях. Сейчас США уже вышли из сделки в одностороннем порядке. Они требуют, чтобы ЕС последовал за ними, но союз отказывается.

Прохладными стали и отношения с Россией. Причиной этому послужило незаконное присоединение Крыма, произошедшее пять лет назад. ЕС отреагировал на это, приняв санкции против России, и не готов их отменять.

ЙОЗЕФ ЯННИНГ: Добиться баланса интересов, урегулировать конфликты в международной политике можно с помощью договоров, соглашений, процессов и конференций. Принимаются правила, заключаются договоры, и их придерживаются. Но Путины, Си и Трампы этого мира не собираются этого делать. Их волнуют только их собственные интересы, и они не считают, что какие-то договоры или процессы их к чему-то обязывают, если они противоречат их интересам.

Россия, Китай и США нарушают устоявшиеся правила игры. ЕС должен переосмыслить свою роль в противостоянии с этими мировыми державами.

Дата выхода в эфир 05 мая 2019 года.