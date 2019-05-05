Еврокомиссар: Германия погрязла в мелочных интересах, забыв о Европе

Немецких политиков слишком мало волнуют перспективы Европы, заявил в интервью Der Tagesspiegel еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. Они в основном обсуждают вопросы национального характера. Их замыслам и рассуждениям не хватает масштаба, а в повестке доминируют мелочные интересы, сетует еврокомиссар.

Миграционный кризис, раскалывающий запад и восток Европы, Венгрия, игнорирующая решения Европейского суда, бюджетный кризис в Италии — всё это серьёзные проблемы, которые подрывают стабильность Евросоюза, заявил в интервью Der Tagesspiegel еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. Впрочем, он бы не стал «рисовать апокалиптическую картину». Есть и положительные моменты, особенно в сфере экономики. После долгового кризиса еврозоны многие страны приняли правильные реформы, например Ирландия и Португалия. В ЕС также стало меньше безработных, отмечает Эттингер.



Однако остаётся проблема с брекситом, продолжает еврокомиссар: «Наша цель — не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки». Поэтому он предлагает вновь отложить окончательное решение этого вопроса, пока британский премьер-министр Тереза Мэй не сможет провести соответствующее соглашение через парламент. При этом, если брексит не произойдёт до выборов в Европарламент, то Великобритании придётся в них участвовать, иначе это поставит под сомнение их легитимность. Эттингер считает, что выход Британии из ЕС нужно отложить до 2020 года, ведь тогда закончится нынешний финансовый период Евросоюза.



Еврокомиссар подчеркнул важность предстоящих выборов в Европарламент. Он убеждён, что в них победит проевропейское большинство. Но самое главное — обеспечить высокую явку, добавил Эттингер: «Мы должны суметь объяснить избирателям: выборы в Европарламент также важны, как и выборы в бундестаг. Возможно, даже важнее».



Немцы начинают всё лучше понимать важность Европы, отметил Эттингер: «В этом им помогает Трамп, Эрдоган, Путин и брексит. Люди понимают, что в мире, который становится всё более динамичным и нестабильным — взять, например, развитие цифровых технологий и события в Крыму — Европа приобретает всё большую важность для сохранения и реализации наших целей».



Однако Эттингер сожалеет, что в решении общеевропейских вопросов от Германии исходит очень мало импульсов, хотя коалиционный договор от 2018 называется «Новый прорыв для Европы». «Но я ничего такого почти или даже совсем не почувствовал, — признаёт еврокомиссар. — Немецких политиков слишком мало волнуют перспективы Европы. Они в основном обсуждают вопросы национального характера. Как в правительстве, так и в немецком бундестаге. Их замыслам и рассуждениям не хватает масштаба. Доминируют мелочные интересы».



«Я всегда удивляюсь, когда присутствую на важных заседаниях на уровне ЕС, на которых обсуждается будущий бюджет Евросоюза. Берлин не критикует и не отклоняет бюджет. Но многие ждут, когда Германия займёт чёткую позицию. В коалиционном соглашении сказано, что ФРГ готова вкладывать больше денег в европейский бюджет для финансирования новых задач и отчасти компенсации дефицита из-за брексита. Но эту фразу можно найти только на бумагах в Берлине, и ни в одном из протоколов с заседаний Европейской совета», — сетует Эттингер.