Welt: отсрочка брексита обойдётся Европарламенту в €21 млн на зарплаты британским депутатам

От затянувшегося брексита страдают не только сами британцы, но и налогоплательщики по всему ЕС, пишет немецкая газета Die Welt. Отсрочка выхода Великобритании из Евросоюза до 31 октября обойдётся Европарламенту как минимум в €21 млн — именно такую сумму должно составить за этот период жалованье британских депутатов в европейском институте.

Брексит стал темой, приносящей разочарование не только британцам, пишет немецкая газета Die Welt. Налогоплательщики в ЕС страдают от состояния неопределённости между Лондоном и Брюсселем.

Отсрочка брексита дорого обойдётся, в том числе, Европарламенту, отмечает издание. Одно только жалованье британским депутатам в период между первоначальной датой выхода Великобритании из ЕС и 31 октября составит сумму в €21 млн, сообщает немецкая газета со ссылкой на расчёты председателя комитета Европарламента по контролю над бюджетом Ингеборг Гресле. Если брексит снова отложат, это обойдётся Европе ещё дороже. Каждый год будет стоить европейским налогоплательщикам порядка €36,3 млн.

Как напоминает издание, Великобритания должна была выйти из ЕС ещё 29 марта. Однако британский парламент уже трижды отклонил согласованный с ЕС договор о выходе. Поэтому британская премьер-министр Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке. В итоге брексит был отложен до 31 октября. Таким образом, Великобритания будет принимать участие в майских выборах в Европарламент и отправит в Брюссель 73 депутата.

В результате премьер-министр Тереза Мэй снова оказалась под давлением внутри собственной Консервативной партии. По данным британской газеты Sunday Times, влиятельный член партии на следующей неделе объявит Мэй, что она должна уйти в отставку до конца июня, или она снова получит вотум недоверия от фракции тори в парламенте.

В декабре Мэй уже выдержала такой вотум, и вынесение следующего, по правилам её партии, возможно только по прошествии года, отмечается в статье. Однако ответственный за этот вопрос глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брэди намерен сообщить Мэй, что в случае отказа правила могут быть изменены, а 70% членов фракции хотят отставки главы правительства из-за её курса по брекситу.

Мэй сейчас ведёт переговоры с оппозиционной партией лейбористов по поводу компромисса по выходу из тупика брексита, чтобы избежать нерегулируемого выхода страны из ЕС и тяжёлых последствий для экономики, пишет Die Welt.