Neu Zürcher Zeitung: после канцлерства «королеве Европы» пророчат место в Брюсселе

В эти непростые времена Европу должна возглавить сильная личность, способная «на равных разговаривать с Путиными и Трампами этого мира», пишет Neu Zürcher Zeitung. И идеальной кандидатурой на эту роль станет «королева Европы», канцлер Германии Ангела Меркель, убеждён автор статьи. Во главе Европейского совета или Еврокомиссии она сможет бросить достойный вызов внутренним и внешним противникам ЕС.

Предстоящие выборы в Европарламент называют «судьбоносными», но это преувеличение, пишет Neu Zürcher Zeitung. Этот орган обладает, мягко выражаясь, ограниченным влиянием на то, что происходит в Европе. Так что и в будущем парламент останется местом, где «много говорят и мало что решают», предрекает автор статьи.



И всё же определение «судьбоносный» не такое уж и неверное, продолжает швейцарское издание. Сейчас перед ЕС стоят серьёзные вызовы: национализм, брексит, правый популизм, жаждущий власти Китай, подрывная деятельность России. «Сможет ли Европа добиться настоящей независимости от США и начать наращивать собственную военную мощь? Демографические и цифровые изменения также носят радикальный характер», — подчёркивает автор.



В такой ситуации во главе Европы нужно поставить сильную личность, заключает автор. И не секрет, что Манфред Вебер, главный кандидат от Германии на пост главы Еврокомиссии, не годится на эту роль. «Ему не хватает не только необходимого опыта, но и харизмы, а также напористости, чтобы на равных разговаривать с Путиными и Трампами этого мира. Трудно представить, что главы государств и правительств — клуб, полный альфа-самцов, — прислушаются к милому баварцу с мягким голосом. Вебер дерётся не в своей весовой категории», — констатирует издание.



Нужно найти человека, который сможет сохранить баланс. Здесь важны партийная принадлежность, географическое происхождение, наличие компетенций и не в последнюю очередь пол. В этом отношении идеальным кандидатом на пост, к примеру, Европейского совета могла бы стать «королева Европы», канцлер Германии Ангела Меркель, убеждён автор статьи.



«Уважаемая во всём мире, опытная, высокоэффективная в заключении компромиссов, что она доказала не только на различных саммитах ЕС, но и на международном дипломатическом паркете. Если Меркель выдвинет свою кандидатуру, можно быть уверенным, что коллеги за неё проголосуют». «Глава ФРГ в роли наблюдателя на стороне главы Еврокомиссии или же глава Еврокомиссии в будущем? Почему бы и нет», — рассуждает автор.



Её кандидатуру поддерживают многие другие европейские политики и даже сам Юнкер. Слухи о возможности такого политического шага подогревает и сама Меркель, ведь она демонстративно не выказывает поддержки Манфреду Веберу. В немецких СМИ пишут, что после выборов в Европарламент канцлер Германии может досрочно уйти в отставку. Поводом для таких слухов послужило неожиданное объявление о заседании руководства Христианско-демократического союза, назначенного на 2 и 3 июня.



По официальным данным, там будет обсуждаться будущее большой коалиции. По неофициальным — её переход в Брюссель. Возможно, Меркель объявит об этом шаге за два дня до заседания, выступая в США перед студентами Гарвардского университета. «Отстранившись от повседневной политики, в палисаднике президента США Дональда Трампа, с почётной трибуны одного из лучших образовательных учреждений мира: это будет, пожалуй, её самый выдающийся политический ход», — заключает автор.