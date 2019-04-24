Spiegel: Меркель пригласила Зеленского в Германию

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Ангела Меркель поздравила его с победой на выборах и пригласила в Германию, пишет Der Spiegel. Канцлер пообещала поддерживать право Украины на суверенитет и территориальную целостность. Отмечается, что ранее Меркель критиковали за то, что до второго тура выборов на Украине она пригласила в Берлин только Петра Порошенко, проигнорировав Зеленского.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским и пригласила его в Германию, сообщает Der Spiegel.

Также Меркель поздравила Зеленского с победой и добавила, что его результат на выборах свидетельствует о большом доверии со стороны избирателей. Кроме того, Меркель выразила интерес к тому, чтобы возобновить переговоры в нормандском формате. Издание напоминает, что в победной речи после выборов Зеленский назвал возобновление переговоров своим основным приоритетом.

Этот телефонный разговор стал уже вторым контактом между Меркель и Зеленским, отмечает Der Spiegel. На утро после второго тура выборов канцлер отправила избранному президенту письменное поздравление. В нём она пообещала, что Германия поддержит Украину, «особенно её право на суверенитет и территориальную целостность».

Издание напоминает, что ранее Меркель подвергалась критике за то, что незадолго до второго тура выборов на Украине она пригласила в Берлин только Петра Порошенко, проигнорировав соперничавшего с ним Зеленского.