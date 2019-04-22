Welt: Зеленский постарается дистанцироваться от Порошенко и уйти в свободное плавание

В начале своего срока Владимир Зеленский, будучи новичком в политике, вполне может принять парочку советов от Петра Порошенко, однако затем постарается поскорее стать самостоятельным, сообщает Die Welt. Причина в том, что Порошенко является представителем олигархии и несёт ответственность за коррупцию, с которой Зеленский хочет бороться. В целом перед новым президентом стоит очень сложная задача: помимо искоренения коррупции ему нужно оздоровить экономику, а также возобновить диалог с Россией.

Кристоф Ваннер подключается к нам из Киева, где президент Порошенко предложил свою помощь политическому новичку — разумеется, не бескорыстно, однако Зеленский на данный момент и вправду не имеет никакого понятия о том, как функционирует политический механизм. Или это не так?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt: Я бы не сказал, что он не имеет «никакого» понятия, однако он, разумеется, новичок, и потому сейчас всё ещё действующий президент Порошенко предложил Зеленскому свою помощь. Я думаю, что в начале своего срока Зеленский с радостью примет парочку советов от своего предшественника, однако затем попытается побыстрее отправиться в свободное плавание, стать независимым и гнуть свою линию. И тогда Порошенко уже не будет ему нужен, поскольку Порошенко является представителем олигархии, миллиардером. К тому же он, по крайней мере частично, несёт ответственность за широко распространившуюся в киевском властном аппарате коррупцию, с которой Зеленский хочет бороться.

Зеленский получил почти три четверти голосов. Как теперь ему нужно доказать народу, что он, в самом деле, больше чем актёр, что он вправду может быть президентом?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt: Для начала нужно искоренить коррупцию, это первый приоритет. Затем провести оздоровление кризисной экономики и возобновить переговорный процесс с крупным соседом — Россией. В отношениях с Кремлём сейчас царит разлад: Россия поддерживает пророссийских сепаратистов на востоке страны. Там с 2014 года царит война, уже стоившая жизни 13 тысячам человек. Если Зеленский не найдёт общего языка, не придёт к общему знаменателю с Путиным, война будет продолжаться. К тому же остаётся открытым вопрос вокруг Крыма.

Россия аннексировала Крым в 2014 году*, и, конечно, Украина хочет вернуть черноморский полуостров. Случится ли это — вопрос, разумеется, спорный. Но с Россией нужно говорить. В противном случае Путин постоянно будет пытаться вставлять новому президенту палки в колёса, и тогда у Зеленского едва ли будет шанс добиться улучшения для Украины по этому вопросу. Так что на Украине хаос, а перед новым президентом стоит сложнейшая задача.

Что ж, Зеленскому предстоит много работы. Спасибо Кристофу Ваннеру за его оценку.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2019 года.