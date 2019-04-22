Sky News: Путин постарается воспользоваться неопытностью Зеленского

Владимир Зеленский одержал убедительную победу на украинских выборах, набрав более 70% голосов, сообщает Sky News. Однако в наследство ему достаётся множество проблем, в частности, коррупция и война на востоке страны. Кроме того, неопытность нового президента постарается использовать лидер соседней страны — Владимир Путин.

Комик, не имеющий политического опыта, одержал убедительную победу на украинских президентских выборах, согласно данным экзитполов. Владимир Зеленский уверенно победил, набрав более 70 процентов голосов. Предыдущий президент Пётр Порошенко признал поражение минувшим вечером. Теперь господин Зеленский будет возглавлять Украину на пятый год войны на востоке страны. Господин Порошенко в своей кампании делал акцент на своём опыте и жёсткой линии в отношении России. Победивший его Зеленский, в свою очередь, заявил, что остановит войну и будет бороться с коррупцией. Однако других подробностей он не сообщил.

Наш корреспондент Диана Магней передаёт из Киева.

ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Итак, началось. Актёр, игравший роль президента, победил на выборах и займёт этот пост по-настоящему. Владимир Зеленский одержал уверенную победу над действующим президентом Петром Порошенко.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, избранный президент Украины: Я благодарю всех украинцев, вне зависимости от того, где они сейчас находятся. Я обещаю, что никогда не подведу вас.

Молодая команда, работавшая над достижением этого результата, уже горит желанием взяться за дело.

СВЯТОСЛАВ ЮРАШ, советник Зеленского: Моя реакция — это полное понимание недовольства украинского народа, которое было выражено в абсолютной нехватке одобрения на продолжение деятельности действующего президента и полном одобрении на то, чтобы наш кандидат начал реформы, которые мы обещаем Украине.

Будет интересно посмотреть на то, как неформальный «пинг-понговый» подход к политике передастся на пост президента. Вопрос в том, будет ли он подкреплён чёткими, хорошо продуманными мерами.

В штабе Петра Порошенко царит горечь поражения. Человек, который, в глазах граждан, не сумел продавить ожидаемые ими реформы.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Дорогие украинцы, уже в этом месяце я покину пост главы государства. Это решение принято большинством украинцев, и я его принимаю. Я оставлю свою должность, однако я хочу прямо заявить: я не уйду из политики.

Господину Зеленскому досталась страна с большими проблемами: укоренившаяся коррупция, продолжающаяся война на востоке, унёсшая жизни почти 13 тысяч человек, а также автократ Владимир Путин по соседству, который попробует использовать неопытность Зеленского.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, избранный президент Украины: Я хотел бы поблагодарить всех вас за эти четыре месяца. Сделанное вами дело было очень ответственным. Не только я — мы сделали это вместе. И главное, что мы сделали, — мы объединили Украину, наши жизни, нашу нацию. Спасибо.

Новому украинскому лидеру скоро придётся начать наполнять конкретикой идеи своих реформ, потому что играть роль президента и быть им — это совершенно разные вещи.

Диана Магней для Sky News из Киева.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2019 года.