Обозреватель: Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой

Бывший украинский президент Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Как передаёт «Обозреватель», Янукович заявил, что хочет «поклониться мудрому украинскому народу», который не дал себя обмануть и сделал правильный выбор.

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил свои поздравления Владимиру Зеленскому. Как пишет «Обозреватель», об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Карасир, опубликовав его обращение в Facebook.

В своём письме Янукович винит Петра Порошенко, а выбор, который сделали 21 апреля украинцы, называет мудрым.

«Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее.

Братоубийственная война на моём родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край.

Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жёсткий.

Сейчас перед вами стоят нелёгкие задачи. Главные — принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев.

Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям то, что объединяет, а не разделяет.

Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Украинцы доверились вам и надеются на то, что вы вернёте нашему народу мир и процветание. Не подведите их.

Я желаю Вам крепкого здоровья, благословения от господа и успехов на вашем высоком и ответственном посту президента Украины», — говорится в письме.