«Вести» спрогнозировали, что первым делом сделает Зеленский на посту президента

После того как Владимир Зеленский практически выиграл на президентских выборах, начало появляться множество прогнозов, какие будут первые шаги у политика на посту главы государства. Журналисты «Вестей» проанализировали ситуацию в стране и список вызовов, стоящих перед президентом, и рассказали о возможных первых шагах Зеленского в большой политике.

Поскольку исход выборов на Украине на данный момент уже предрешён, «Вести» задумались над первыми шагами нового президента. Журналисты считают, что естественный отбор исключает победу на выборах совершенно некомпетентной команды. Стать президентом хотят многие, но побеждает в итоге самый гибкий, нестандартно мыслящий и организованный. И даже если персона президента ничего из себя не представляет, у него есть команда, которая умеет делать сильные шаги, а это значит, их можно прогнозировать, исходя из ситуации в стране и анализа вызовов, стоящих перед главой государства.

После конституционной реформы образца 2004 года президент Украины утратил своё влияние на исполнительную власть — кабинет министров. Президент сейчас не может отправить в отставку правительство и сформировать новое. Таким образом, президент не сможет влиять на экономический курс страны. За назначение и отставку правительства на Украине отвечает Верховная рада, где у Зеленского пока нет поддержки. У него нет даже своей фракции, тогда как у нынешней власти есть — пусть даже чисто номинально — коалиция большинства. По Конституции, именно коалиция назначает правительство и отправляет его в отставку.

Если Зеленский не сможет снять правительство Гройсмана и назначить собственное, он не будет влиять на экономическую политику государства, в том числе, к примеру, на тарифы ЖКХ. Тогда он быстро утратит доверие избирателей, не сумев оправдать их надежд. Причём случится эта утрата доверия и разочарование как раз к парламентским выборам, запланированным на ноябрь этого года. А если коалиция в Раде сформируется без участия партии Зеленского, это будет означать, что президент превратится в «английскую королеву»: у него будет должность без полномочий, что окажется самым большим разочарованием для украинцев.

Зеленский мог бы попытаться распустить Раду и устроить внеочередные выборы, и вероятность этого сценария широко обсуждается в экспертных кругах. Однако за полгода до очередных выборов Рада получает иммунитет от роспуска. Новому президенту не хватит времени, чтобы инициировать роспуск до этой даты, поскольку он фактически получит президентские полномочия в начале июня.

Теоретически, можно найти лазейки, как распустить Раду, однако более вероятно, что Зеленский попытается сформировать в уже существующей Раде собственную коалицию и с её помощью сформировать правительство под себя. Если Зеленскому удастся создать собственную коалицию и назначить своё правительство, это повысит ему рейтинг и усилит позиции перед парламентскими выборами, и можно предположить, что работа в этом направлении уже началась.

Одновременно Зеленскому потребуются действия, которые бы при любом раскладе позволили ему оставаться на гребне популярности до парламентских выборов. Просто свалить всё на предшественников не получится: так делали все до Зеленского, а ему важно поддерживать имидж политика нового поколения. Поэтому параллельно с формированием правительства команде Зеленского придётся осуществить несколько «пропагандистских ходов», которые помогут поддерживать популярность. Наиболее вероятный из них — громкие дела над коррупционерами. Второй «популистский» ход такого рода Зеленский и сам назвал во время предвыборной кампании. Это референдумы, например, о членстве Украины в НАТО.

Также, продолжает издание, понятно, что Зеленский постарается заручиться западной поддержкой. Поэтому логично предположить, что возобновятся реформы. На это указывают и фигуры в представленной накануне выборов команде Зеленского, например, Абромавичус и Данилишин. Они постараются довести до ума то, что забросил Порошенко, и если получится, то стране это принесет пользу.

Кроме того, одной из фигур, которая маячит за спиной Зеленского, является олигарх Игорь Коломойский. Отличительная его особенность — сильная команда управленцев, умеющая распутывать кризисные ситуации. Вопрос в том, в какую сторону будет направлена энергия менеджеров Коломойского на этот раз. Если на конструктив для страны, реформы и борьбу с коррупцией, то эффект может оказаться заметным. Если же дело пойдёт по другому сценарию, Украина просто сменит одну олигархическую модель на аналогичную — просто с другими лицами у власти.

Как заключают авторы материала, данные прогнозы, конечно, приблизительные, однако победа Зеленского важна для Украины. Эпоха Порошенко позволяет сделать однозначный вывод: если президент не выполняет своих предвыборных обещаний и проводит политику, из-за которой существенно ухудшается жизнь большинства граждан страны, он не выиграет выборы во второй раз, какими бы технологиями ни пользовался.

«У Порошенко была «сетка» по скупке голосов избирателей. У него был контроль за большинством медиа страны, он даже попытался пиариться на церковной теме, как и на военной. Но всё это ни к чему не привело. Причём, вероятнее всего, это ещё не «дно» — дна Порошенко достигнет на парламентских выборах, к которым его политсила растеряет ещё больше позиций. Поэтому Зеленский, каким бы он ни стал президентом, — всё равно прогресс для страны», — заключает украинское издание.