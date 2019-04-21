Экс-президент Польши: у Зеленского нет опыта в политике, но не стоит сбрасывать его со счетов

Несмотря на то, что в политическом плане Владимир Зеленский и близко не может сравниться с Петром Порошенко, по мнению экс-президента Польши Александра Квасьневского, на волне усталости и исчерпанного лимита общественного терпения лидер президентских выборов является своего рода символом перемен. При этом экс-глава Польши уверил, что нет никаких опасений касательно того, что Зеленский изменит прозападный курс Украины.

«Владимир Зеленский — умный человек. Политику он будет познавать в режиме настоящего времени, но если он окружит себя умными людьми, то он захочет отстраниться от олигархических влияний, а это может принести много хорошего для Украины», — сказал в беседе с TOK FM бывший президент Польши Александр Квасьневский.

У Зеленского нет политического опыта, но, по мнению, Квасневского, он лучше, чем о нём говорят оппоненты.

«Он интеллигентный и блестящий. То, что он говорил про внешнюю политику, было вполне хорошим, продуманным, а мы говорили, среди прочего, про минские соглашения, отношения с Россией и Европейским союзом», — убеждал Квасьневский. Он также уверял, что, по его мнению, нет никаких опасений касательно того, что Зеленский изменит прозападный курс Украины.

По мнению Квасневского, в плане политического опыта Порошенко превосходит Зеленского. «Петр Порошенко его превосходит, потому что он был министром иностранных дел, министром экономики, главой совета безопасности Украины, а сейчас на протяжении пяти лет — президентом. Как можно на него равняться?», — говорил он.

Владимир Зеленский, однако, по мнению экс-президента Польши, приносит перемену. «Он понял, что те политики, которые появлялись в истории Украины на протяжении последних 30 лет, приелись, потеряли доверие. Они оказались непоследовательными или бездарными, поэтому на волне усталости от них Зеленский играет и выигрывает», — уверяет он.

При этом бывший президент подчеркнул, что если бывший глава Грузии Михаил Саакашвили будет выступать в роли советника Зеленского, то это будет означать «отсутсвие понимания ситуации». «Проблемы Украины не могут решать политики извне. Это не может быть ни грузин, ни поляк, ни француз, ни англичанин. Это должны делать украинцы», — убеждал бывший президент. Кроме того Саакашвили, с его постоянно меняющимися эмоциями, просто-напросто сложный партнер.

Гость TOK FM подчеркнул, что если Зеленский выиграет большим количеством голосов и подведёт украинцев, то судьба этого государства тоже не будет оптимистичной.

«Лимит общественного терпения для всех невыполненных обещаний исчерпан», — констатировал Квасьневский. Зеленский должен показать новую команду, антикоррупционную политику, положить конец связям с олигархами и их влиянию в разных областях. Он должен построить честную систему правосудия, очистить её от тех, которые неэффективны. Но и он, конечно, должен послать какие-то сигналы улучшения экономический ситуации, перечисляет польский политик.

В контексте Польши и польско-украинских отношений экс-президент признал, что не будет никакого резкого поворота событий. Однако он предлагает польским властям то, чтобы те с самого начала стали воспринимать Зеленского серьёзно и относится к нему как партнеру для переговоров. «Польская власть в отношении Украины в последние годы необычайно пассивна, и я считаю, что это ошибка», — объяснил Квасьневский.

«Премьер Моравецкий до сих пор ещё не посетил Киев. Также отношения на президентском уровне были вялыми. А риск таков, что чем меньше будет активности на официальном уровне, тем более сильный голос будут иметь экстремисты и националисты, что в плане польско-российских отношений было бы ужасным сценарием», — резюмировал бывший президент.