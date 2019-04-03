Gazeta.pl: украинцам уже не до амбиций — они борются за выживание

Надежд на позитивные перемены в украинском обществе сегодня значительно меньше, чем пять лет назад, когда вера в успех евроинтеграции была огромной, уверен польский журналист Михал Кацевич. В интервью порталу Gazeta он указывает на то, что за это время Украина погрязла в войне, конца которой не видно. Реформы, которые должны были оздоровить страну, не проведены, уровень жизни украинцев не вырос, а дистанция между Киевом и Западом не сократилась.

Сегодня если что-то и объединяет украинское общество, так это ежедневная борьба людей за жизнь, за выживание, главным образом экономическое. «Когда ты находишься на Украине, ты на самом деле видишь, насколько большое значение и влияние на жизнь имеет трудовая миграция на Запад, в особенности в Польшу», — говорит в беседе с порталом Gazeta журналист и эксперт по восточной тематике Михал Кацевич.

Сегодня Украина — это слабое государство в состоянии хаоса, которое постоянно поворачивается к своим гражданам спиной, это государство, которое не в состоянии понять собственное общество. По ощущениям украинцев, это не та страна, за которую они сражались на «майдане», объясняет эксперт.

Украинское государство — безусловно, заложник определённых механизмов, которые действовали на протяжении десятилетий. Говоря напрямую — это государство олигархов, государство элит. Для них жизнь на Украине — сказка, в то время как для большинства украинцев это постоянная борьба за то, чтобы свести концы с концами. Эту диспропорцию особенно хорошо видно в больших городах. В последние годы на Украине благосостояние богатых людей выросло ещё больше, подчёркивает Кацевич.

Национальное антикоррупционное бюро Украины, на которое возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию коррупционных преступлений, тоже не решает насущные проблемы страны. C одной стороны, фактически там трудоустроены новые люди «вне связей»: начинающие прокуроры, амбициозные юристы, выпускники Академии внутренних дел, — и глава бюро Артём Сытник получил неплохой инструмент для обнаружения взяточничества. С другой стороны, бюро обвинили в действиях по политическому заказу команды президента Порошенко. Более того, контролируемое Порошенко Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины состоят в явном конфликте с Министерством внутренних дел, которым руководит Арсен Аваков, то есть политический противник нынешнего главы государства. Дело дошло до такой патологии, что службы с одной и другой стороны ведут расследование друг против друга, вместо того чтобы заботиться о безопасности государства и граждан, объясняет эксперт.

Большинство лиц, которые были очень активно вовлечены в «революцию достоинства», остались в строю. Однако исследования результатов опросов общественного мнения показывают, что очень большая часть украинского общества разочарована в политической сцене, элитах, политиках, в том, что происходит в общественном пространстве. Численность этой группы социологи оценивают в районе 30—40% общества, подчёркивает журналист.

Это типичная ситуация для большинства постсоветских обществ — высокий уровень апатии, недовольства, уход в свой собственный мир. Это именно та часть общества, которая может быть очень быстро эмоционально побуждена к разным, часто очень внезапным действиям, хотя в своей массе она обычно остаётся пассивной. Именно с помощью этих людей Владимир Зеленский привлёк к себе многочисленную группу избирателей, разочарованных политикой и политиками, — то есть избирателей, которые жёстко критикуют нынешнюю ситуацию в государстве. В своём большинстве это молодые люди из юго-восточной полосы Украины: из Харькова, Сум, Запорожья, Днепропетровска, Одессы, перечисляет Кацевич.

Победа Зеленского будет означать олигархическую войну, войну за влияние в украинской экономике, которая будет вестись под девизом расчёта с предыдущей командой и борьбы с коррупцией. Продолжительность этой войны пока что будет очень сложно оценить, подчёркивает журналист.

Коломойский, финансово-политический покровитель Зеленского, точно захочет использовать победу для укрепления своей бизнес-позиции. А это означает маргинализацию конкуренции, особенно в отношении «короля Донбасса» Рината Ахметова, империя которого основывается на металлургической и угольной промышленности, а также электроэнергии. В случае победы Зеленского могут пострадать также интересы олигархов, близких к правящей команде, а также самого президента Порошенко, который в конце-концов всё ещё один из самых богатых украинцев, уверяет эксперт.

«Если речь идёт об уровне надежды в украинском обществе, то он значительно ниже, чем пять лет назад. Тогда надежда на прорыв была огромной — флаги ЕС, поддержка Европы, начало острой конфронтации с Россией. Для украинцев это всё было символом перемен, символом того, что их страна идёт с Востока на Запад. Это замечали даже сторонники старого режима, или союза с Россией. Сегодня этой надежды на позитивные перемены значительно меньше, ведь за эти пять лет Украина погрязла в войне с Россией, которая всё ещё продолжается, и не видно её конца, реформы, которые должны были оздоровить страну, не были проведены, уровень жизни украинцев не улучшился, а путь на Запад вообще не сократился», — сожалеет журналист.

Но независимо от результатов выборов Россия явно остаётся самым большим вызовом для Украины. Стратегия Кремля, скорее всего, не изменится, особенно касательно всё большей вовлечённости России в укрепление своего влияния в Белоруссии и Казахстане. Сегодня у Кремля просто нет сил и запасов, чтобы продолжать военную и территориальную экспансию на Украине. К этому добавляется падающий рейтинг Путина и слабеющая экономика. Единственное, что Россия может себе позволить, так это точечное, временное обострение ситуации на фронте в Донбассе или в регионе Азовского моря, объясняет он.

Но несмотря на это, Россия определённо предпримет попытку «размягчения» украинского общества. Здесь в определённой степени на помощь может прийти Зеленский и его окружение. Сам Зеленский очень редко говорит о войне с Россией. Он притворяется, что её нет. Он и его люди декларируют себя украинскими патриотами, приверженцами интеграции с Западом и сохранения территориальной целостности Украины, но с другой стороны, они говорят о необходимости возвращения железнодорожного и авиационного сообщения с Россией или о приостановлении националистической по духу культурной экспансии.

«Но уже после этих выборов мы увидим, что влияние России на украинскую политическую сцену не является таким сильным, как раньше. В результате войны с Россией от Украины «отвалились» Донбасс и Крым, а именно там было больше всего пророссийского населения», — подчёркивает Кацевич. «Следовательно, сейчас России, возможно, стоит пересмотреть свою стратегию по отношению к Украине. Сегодня Кремль очень рассчитывает на то, что на Украине будет закрепляться хаос и дальнейшее ослабление государства. Это открывало бы Владимиру Путину огромное поле для действий», — резюмирует он.