Wyborcza: польские неонацисты потянулись в Киев — на день рождения Гитлера

Столица Украины уже несколько лет является раем для неонацистских групп, которые в других странах Европы легально выступать не могут, пишет польский журналист Яцек Харлукович. В издании Gazeta Wyborcza он сообщает, что и в этом году польские и зарубежные неонацисты решили праздновать день рождения Адольфа Гитлера именно в Киеве, потому что на родине их стали слишком притеснять.

«После прошлогоднего вмешательства Агентства внутренней безопасности Польши и полиции польские неонацисты решили на этот раз годовщину дня рождения Адольфа Гитлера праздновать на безопасной для них территории — на Украине и в Италии», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Яцек Харлукович.

20 апреля — в календаре неонацистов это особая дата. В это время проходят мероприятия, цель которых — почтить память вождя Третьего рейха, продолжает автор.

В прошлом году, когда польские неонацисты пытались организовать в местности Дзержонова в Нижней Силезии аналогичное торжество, вмешалась полиция и Агентство внутренней безопасности Польши. Как показало следствие, на мероприятие съехались 150 человек, главным образом из Польши, но также из Германии, Чехии и России. Его организаторы — Кшиштоф С. и Петр Г., — ранее уже судимые за подобные преступления, получили обвинения в публичной пропаганде фашистского государственного строя, информирует автор.

«После этих событий в среде польских неонацистов, по крайней мере на собственной территории, решили умерить пыл», — поведал изданию Кароль, который давно изучает польских неонацистов. «У этих людей имеется сеть заграничных контактов, поэтому в этом году день рождения фюрера они будут праздновать со своими дружками с Украины и из Италии», — добавил он.

Одна из музыкальных групп неонацистского толка из польского города Вроцлав 22 апреля выступит на большом фестивале Fortress Europe в Киеве. Она будет разогревать там публику перед выступлением вернувшейся спустя годы мировой «звезды» гитлеровской сцены — американцев из Blue Eyed Devils. Среди прочего в их репертуаре есть композиция «Холокост-2000».

Столица Украины уже несколько лет служит райским местом для групп, которые в других странах Европы не могут выступать легально. В декабре в клубе «Бинго» недалеко от центра города в течение двух дней выступали фашистские группы со всей Европы. На кадрах с концертов видно молодых людей с нацистской атрибутикой. Во время концерта они машут флагами со свастикой. Мероприятие посетили также члены польской неонацистской организации Szturmowcy. В этом году мероприятие в честь памяти Адольфа Гитлера пройдёт в том же самом городе, подчёркивает автор.

Другая польская группа L.T.W. будет играть в области Венеции в Италии на фестивале Defend Europe. В отличие от украинского мероприятия, этот фестиваль будет проходить нелегально, так как итальянские власти до сих пор не разрешают открыто прославлять преступную систему, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Яцек Харлукович.