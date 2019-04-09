wPolityce: польское посольство в Киеве возмутила украинская передача о Бандере

«Польша считает исторический диалог с Украиной совершенно необходимым, но он должен основываться на правде и уважать чувства другой стороны», — заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в ответ на трансляцию передачи на украинском телевидении, посвящённой Степану Бандере. Дипломат также упрекнул телеканал в том, что он не предоставил голос польской стороне.

Посольство Польши в Киеве выразило возмущение в связи с эфиром программы на украинском телевидении, посвящённой одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, обвиняя её автора и участников в предвзятости и упущении фактов, сообщает портал wРolityce.

Письмо по этому вопросу председателю правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабу Аласании направил в понедельник посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий. Содержание письма посольство опубликовало в соцсетях, а его копия была направлена среди прочего министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

Посол Польши выразил «глубокое возмущение» идеализацией образа лидера националистов Степана Бандеры в программе украинского телевидения.

Посольство Республики Польша на Украине выражает своё глубокое возмущение формой, а также содержанием программы А. Зинченко «Рассекреченная история. Страсти по Бандере», которая транслировалась на телеканале UA: Первый. Эфир польский дипломат назвал «карикатурой» на миссию средств массовой информации, которые должны отличаться сохранением объективности, фактографии и строгим соблюдением железных правил журналистики.

Посольство также обвинило авторов программы в том, что к участию были приглашены четверо гостей, являющихся приверженцами Бандеры, а также заявило, что дискуссия произвела впечатление бездарной и заблаговременно срежиссированной.

«Был совершенно упущен из виду преступный аспект созданной Бандерой идеологии и интегрального национализма, а также его последствия в виде тысячи жестоко убитых жителей земель сегодняшней Украины, имеющих не украинскую национальность», — написал Цихоцкий.





«При этом беспокойство вызывает идиллический образ Бандеры, который старались создать участники программы. Это позорит участников программы не только как историков, но и как членов Польско-украинского форума партнёрства», — добавил дипломат.

Посол заявил, что находит вопиющей манеру, в которой Польша была представлена в программе. В ней говорилось среди прочего о «имеющих место в Польше мифах» на тему Бандеры, а также о критике, с которой встречается Бандера в Польше.

«Ведущий не ссылается ни на какие источники и не указывает авторов критических оценок. Он также не даёт возможности высказаться польской стороне», — написано в заявлении.

«Польша считает исторический диалог с Украиной совершенно необходимым. Но невзирая на это, он должен основываться на правде и уважать чувства другой стороны», — резюмировал посол Цихоцкий.

Комментарии читателей на сайте wРolityce:

gosc: Польскую внешнюю политику проводит американское посольство в Варшаве (по договорённости с посольством Израиля).

Rojsty: Пусть имя этого идеолога украинского жестокого преступления — резни — будет проклято навсегда.

Tak tylko pytam…: А чего можно ожидать от чиновников государства, на гербе которого изображён тризуб?

Ania: Бандера, Сталин, Гитлер, Мао, Маркс, Ленин — одни демоны. Интересно, откуда столько глупости у народов.

zxx: И надо было так долго поддерживать Украину? Эту ошибку совершали все по очереди политики вопреки нашему общественному мнению. Сколько мы потеряли на газопроводе, который должен был быть проложен в обход Украины через Польшу?



