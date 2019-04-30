Zeit: Меркель может досрочно покинуть пост канцлера

В случае неудачного исхода выборов в Европарламент Ангела Меркель может досрочно оставить пост главы государства, уступив его лидеру ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Die Zeit. При этом, скорее всего, потребуется проведение досрочных выборов в бундестаг, которые могут состояться, только если против Меркель будет вынесен успешный вотум недоверия.
Председатель правящей немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр пригласила партийную верхушку на внеочередное закрытое заседание, сообщает Die Zeit: оно должно состояться в начале июня, после майских выборов в Европарламент.
По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака, речь на заседании пойдёт об определении правильных приоритетов в свете «возможности изменения рамочных условий». Также 13 и 14 июня запланированы встречи верхушек двух правящих партий: ХДС и социал-демократов. Последние уже объявили о своём намерении подвести итоги двух лет работы правящей коалиции и решить, стоит ли продолжать её работу.
Кроме того, одним из поводов для внеочередного заседания, скорее всего, является необходимость обсудить последствия выборов в Европарламент для ХДС и правительства, считает Die Zeit. Ведущие немецкие политики не исключают, что определённый исход европейских выборов может повлечь за собой правительственный кризис и досрочные парламентские выборы уже в этом году. Это также может означать, что Крамп-Карренбауэр попытается быстрее сменить Меркель на посту канцлера.
Издание сообщает, что, согласно соцопросам, изначально высокая популярность Крамп-Карренбауэр начала снижаться, так же как и популярность всей ХДС. Многие члены партии опасаются, что новому председателю не удастся выстроить успешный «новый курс», если Меркель останется главой государства вплоть до следующих выборов в 2021 году. По мнению Die Zeit, в случае неудачи ХДС на европейских выборах давление на Меркель с требованием досрочно оставить пост возрастёт.
При этом смена канцлера без досрочных выборов выглядит маловероятной, пишет Die Zeit. Чтобы это случилось, Меркель должна не пройти вотум недоверия в бундестаге. Кроме того, досрочные выборы должны быть одобрены президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером.
Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская в разговоре с RT прокомментировала решение Первого канала аннулировать результаты голосования на финале шестого сезона «Голос. Дети».
Подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон о государственном языке противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права проживающих в стране национальных общин и диаспор. Об этом говорится в заявлении МИД Венгрии.
Посольство России в Йемене, которое в настоящее время находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, проверяет информацию о том, что при авиаударе арабской коалиции по Сане пострадали две россиянки. Об этом RT рассказали в дипмиссии.
Американские санкции против проекта «Северный поток — 2» и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России. Такое мнение выразил помощник секретаря российского Совета безопасности Александр Абелин.
Первый канал после получения предварительных итогов расследования голосования на финале «Голос. Дети», победу в котором одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, принял решение аннулировать результаты финала.
Компания Group-IB передала Первому каналу первые данные расследования по шоу «Голос.Дети», которые также были направлены в компанию Talpa Media, владеющую правами на «Голос». Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб намерен подать жалобу на футболиста екатеринбургского «Урала» Владимира Ильина за оскорбление полузащитника тульской команды Резиуана Мирзова по национальному признаку во время ответного матча полуфинала Кубка России.
Действия посла США в Германии по ситуации с газом неприемлемы, создаётся впечатление, что ФРГ является колонией Соединённых Штатов, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT решение главы МИД Украины Павла Климкина отменить своё участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения по России.
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», Института социальных исследований им. Ярёменко и группы «Рейтинг».
Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков заявил, что поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина допущено к проведению матчей чемпионата страны.
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолётов ВКС России. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединённого Королевства.
В ходе акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге в среду, 15 мая, сотрудники полиции задержали 70 человек, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Глава МИД Украины Павел Климкин отменил своё участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения по России. Об этом сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Российский газ более привлекателен для Германии с экологической точки зрения, чем СПГ из Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст на международной газовой конференции.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Джастином Гэтжи.
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность. Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные судом материалы дела.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Верховной рады Украины назначить инаугурацию избранного главы государства Владимира Зеленского на 20 мая.