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Zeit: Меркель может досрочно покинуть пост канцлера

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В случае неудачного исхода выборов в Европарламент Ангела Меркель может досрочно оставить пост главы государства, уступив его лидеру ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Die Zeit. При этом, скорее всего, потребуется проведение досрочных выборов в бундестаг, которые могут состояться, только если против Меркель будет вынесен успешный вотум недоверия.
Zeit: Меркель может досрочно покинуть пост канцлера
Reuters

Председатель правящей немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр пригласила партийную верхушку на внеочередное закрытое заседание, сообщает Die Zeit: оно должно состояться в начале июня, после майских выборов в Европарламент.

По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака, речь на заседании пойдёт об определении правильных приоритетов в свете «возможности изменения рамочных условий». Также 13 и 14 июня запланированы встречи верхушек двух правящих партий: ХДС и социал-демократов. Последние уже объявили о своём намерении подвести итоги двух лет работы правящей коалиции и решить, стоит ли продолжать её работу.
 
Кроме того, одним из поводов для внеочередного заседания, скорее всего, является необходимость обсудить последствия выборов в Европарламент для ХДС и правительства, считает Die Zeit. Ведущие немецкие политики не исключают, что определённый исход европейских выборов может повлечь за собой правительственный кризис и досрочные парламентские выборы уже в этом году. Это также может означать, что Крамп-Карренбауэр попытается быстрее сменить Меркель на посту канцлера.
 
Издание сообщает, что, согласно соцопросам, изначально высокая популярность Крамп-Карренбауэр начала снижаться, так же как и популярность всей ХДС. Многие члены партии опасаются, что новому председателю не удастся выстроить успешный «новый курс», если Меркель останется главой государства вплоть до следующих выборов в 2021 году. По мнению Die Zeit, в случае неудачи ХДС на европейских выборах давление на Меркель с требованием досрочно оставить пост возрастёт.
 
При этом смена канцлера без досрочных выборов выглядит маловероятной, пишет Die Zeit. Чтобы это случилось, Меркель должна не пройти вотум недоверия в бундестаге. Кроме того, досрочные выборы должны быть одобрены президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером.
 
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Die Zeit Германия Европа
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Ангела Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр бундестаг выборы Германия
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