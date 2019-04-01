ZDF: преемница Меркель обвинила Россию в попытках дестабилизировать ЕС
Россия, Германия и ЕС — об этом мы поговорим с председателем партии «Христианско-демократический союз». Здравствуйте, госпожа Крамп-Карренбауэр.
АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, председатель «Христианско-демократического союза»: Здравствуйте.
Недавно вы потребовали устроить откровенные дебаты с Россией. Означает ли это, что вы бы хотели, чтобы федеральное правительство в Берлине заняло более жёсткую позицию в отношениях с Москвой?
АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР: Во-первых, важно, чтобы мы подходили к рассмотрению вопроса о России в соответствии с действительным положением вещей. Фактом, безусловно, остается то, что в Российской Федерации люди хотят жить так же хорошо и мирно, как и в ЕС. В настоящий момент российское правительство, однако, прилагает большие усилия, чтобы ослабить и дестабилизировать страны ЕС и их непосредственных соседей. И этому просто необходимо уделить внимание.
Что может предпринять Запад против этой дестабилизации: против кампаний по дезинформации, фейковых новостей и других действий, которые КГБ* называет активными мерами и к которым он прибегает?
АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР: С одной стороны, мы, Европа, должны держаться вместе. Ведь как мы видим, там, где есть единая позиция, она соответствующим образом регистрируется. С другой стороны, необходимо разъяснить во время предвыборной кампании в Европейский парламент, что есть правые и левые популистские силы, которым Россия оказывает поддержку. Поэтому очень важно, чтобы партии демократической середины также откровенно высказывали своё мнение, чтобы мы пристально следили за фейковыми новостям во время предвыборной кампании и боролись с ними, чтобы мы сами установили правила для этой избирательной кампании и предвыборной борьбы.
Дата выхода в эфир 31 марта 2019 года.
* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
Focus: диалог и «убедительное» устрашение — немецкая правящая коалиция назвала рецепт отношений с Россией
-
Ишингер: изворотливая Германия теряет свой «внешнеполитический вес»
-
Der Tagesspiegel: преемница Меркель впала в немилость за «шуточки» над туалетами для интерсексуалов
-
SZ: высокая популярность может сыграть с преемницей Меркель злую шутку