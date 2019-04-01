ZDF: преемница Меркель обвинила Россию в попытках дестабилизировать ЕС

В настоящее время Россия прилагает большие усилия, чтобы ослабить и дестабилизировать страны Евросоюза, заявила в эфире телеканала ZDF преемница Ангелы Меркель на посту председателя партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Немецкий политик также призвала европейцев держаться вместе и уделить особое внимание действиям Москвы.

Россия, Германия и ЕС — об этом мы поговорим с председателем партии «Христианско-демократический союз». Здравствуйте, госпожа Крамп-Карренбауэр.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, председатель «Христианско-демократического союза»: Здравствуйте.

Недавно вы потребовали устроить откровенные дебаты с Россией. Означает ли это, что вы бы хотели, чтобы федеральное правительство в Берлине заняло более жёсткую позицию в отношениях с Москвой?

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР: Во-первых, важно, чтобы мы подходили к рассмотрению вопроса о России в соответствии с действительным положением вещей. Фактом, безусловно, остается то, что в Российской Федерации люди хотят жить так же хорошо и мирно, как и в ЕС. В настоящий момент российское правительство, однако, прилагает большие усилия, чтобы ослабить и дестабилизировать страны ЕС и их непосредственных соседей. И этому просто необходимо уделить внимание.

Что может предпринять Запад против этой дестабилизации: против кампаний по дезинформации, фейковых новостей и других действий, которые КГБ* называет активными мерами и к которым он прибегает?

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР: С одной стороны, мы, Европа, должны держаться вместе. Ведь как мы видим, там, где есть единая позиция, она соответствующим образом регистрируется. С другой стороны, необходимо разъяснить во время предвыборной кампании в Европейский парламент, что есть правые и левые популистские силы, которым Россия оказывает поддержку. Поэтому очень важно, чтобы партии демократической середины также откровенно высказывали своё мнение, чтобы мы пристально следили за фейковыми новостям во время предвыборной кампании и боролись с ними, чтобы мы сами установили правила для этой избирательной кампании и предвыборной борьбы.

Дата выхода в эфир 31 марта 2019 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).