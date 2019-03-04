Der Tagesspiegel: преемница Меркель впала в немилость за «шуточки» над туалетами для интерсексуалов
В шутливой карнавальной речи, произносимой на масленицу, председатель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Каренбауэр высмеяла туалеты для интерсексуалов, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
«Вы только взгляните на сегодняшних мужчин. Тот из вас, кто недавно был в Берлине, знаком с фракцией «латте макиато», которая вводит туалеты для третьего пола. Это для мужчин, которые не знают, имеют ли они ещё право писать стоя или уже должны это делать сидя», — цитирует издание Крамп-Каренбауэр.
В результате за «шуточки» над интерсексуалами преемницу Ангелы Меркель на посту главы ХДС резко раскритиковали представители оппозиционных партий и пользователи социальных сетей, пишет автор статьи Тильман Варнеке.
Так, например, депутат бундестага от партии «Зелёные» Свен Леман заявил, что Аннегрет Крамп-Каренбауэр попросту не разбирается в вопросе, и потребовал от председателя Христианско-демократического союза извиниться.
«Карнавальная шутка может быть плохой или хорошей, смешной или так себе. За юмором, однако, всегда скрывается некая позиция», — написал, в свою очередь, у себя на странице в Twitter правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.
По его словам, в вопросах дискриминации Аннегрет Крамп-Каренбауэр, по всей видимости, не хватает «позиции, которая бы соответствовала её должности». Это «в равной степени печалит и раздражает», добавил Мюллер.
Высказывания преемницы Ангелы Меркель сенатор Берлина по культуре Клаус Ледерер и вовсе назвал «трагедией». Глава ХДС «оговаривает на обывательском уровне» людей, которые «не соответствуют действующим мачо-нормам», отметил представитель Левой партии.
По мнению же генерального секретаря Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, шутки председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Каренбауэр в адрес интерсексуалов «абсолютно неуважительны».
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