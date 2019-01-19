Times: президент бундестага призвал немцев засучить рукава ради гендерного равенства

Известный немецкий политик Вольфганг Шойбле призвал немецких мужчин больше времени уделять работе по дому и уходу за детьми, пишет The Times. Так, по его мнению, можно достичь гендерного равенства, до которого Германии пока ещё далеко. Согласно статистике, немецкие женщины в день тратят на уход за домом и детьми в среднем на час больше времени, чем мужчины.
Немецкий политик Вольфганг Шойбле посоветовал немецким мужчинам закатать рукава и уделить больше времени домашним делам и заботе о детях, пишет The Times. Это должно быть сделано ради достижения гендерного равенства.
Издание напоминает, что раннее Шойбле занимал пост министра финансов, а теперь он является президентом бундестага. Политик отметил — несмотря на то, что во главе Германии 13 лет находилась женщина, битва за равные права далеко не окончена: «мы достигнем цели лишь тогда, когда мужчины и женщины будут на самом деле свободны в выборе своих жизненных приоритетов, без необходимости бросать работу, семью или общественную жизнь. Необходимо найти способ разделить те обязанности, которые сейчас в основном бесплатно выполняются женщинами: воспитание детей, работа по дому».
The Times пишет, что женщины сравнительно неплохо представлены в высшем эшелоне немецкой политики: помимо канцлера Ангелы Меркель, пять из семи партий бундестага возглавляются женщинами. 7 из 16 министров — женского пола. Однако, лишь 31% от общего количества депутатов бундестага — женщины, что является низким показателем для богатой европейской страны.
Согласно приводимой изданием статистике, немецкие матери тратят 55% своего времени на уход за домом и за детьми, в то время, как для отцов эта цифра составляет 34%. В среднем, женщины в Германии тратят на работу по дому 3 часа и 19 минут в день, тогда как мужчины — 2 часа и 4 минуты.
The Times отмечает, что новый лидер немецкой правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорила, что своей карьерой она обязана внутрипартийной квоте на женщин, и предложила ввести такую же квоту в бундестаге.
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