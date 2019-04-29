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Das Erste: Меркель и Макрон проведут саммит по Балканам ради укрепления влияния ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Меркель и Макрон собираются взяться за решение конфликта между Сербией и Косово на «мини-саммите» балканских стран, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Берлин надеется для начала хотя бы усадить Белград и Приштину за стол переговоров, чтобы обсудить спорную ситуацию. Участие ЕС на Балканах Германия и Франция считают необходимым, потому что Китай и Россия стремятся повысить своё влияние в регионе.
Das Erste: Меркель и Макрон проведут саммит по Балканам ради укрепления влияния ЕС
Reuters

На мини-саммите стран западной части Балкан канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены заняться конфликтной ситуацией между Сербией и Косовом, сообщается на сайте Das Erste. ЕС играет важную роль в этом споре, продолжающемся уже не первый год, отмечает немецкий телеканал.

Вечером в понедельник Ангела Меркель собирается вместе с Эммануэлем Макроном принять в ведомстве канцлера глав шести стран и правительств западно-балканских государств. На встрече будут обсуждаться перспективы Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Косова, а также Боснии и Герцеговины в ЕС.

Кроме того, на повестке дня тлеющий годами спор между Сербией и Косовом, продолжает Das Erste. Отношения двух соседей давно нельзя назвать хорошими: Косово, где, в большинстве своём, проживают этнические албанцы, в 2008 году объявило о своей независимости от Сербии. Белград по сей день не желает этого признавать. В то же время Сербия как кандидат на вступление в ЕС должна уладить все территориальные споры, чтобы её принятие в Евросоюз стало возможным.

В последнее время отношения между Белградом и Приштиной ухудшились, потому что Косово ввело на товары из Сербии пошлины в размере 100%. Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай заявил о том, что отменит пошлины только в том случае, если Сербия признает независимость Косова. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич исключил возвращение к переговорам по этому поводу до тех пор, пока пошлины не будут отменены.

Теперь взяться за урегулирование этого спора попытаются Меркель и Макрон, отмечается в статье. Обе стороны не хотят слишком высоко поднимать планку ожиданий. По данным немецкого правительства, речь пойдёт об «обмене мнениями». Пока что Германия ставит целью «начать диалог со всеми участниками». В Париже говорят, что Франция снова хочет быть более активно представлена в регионе. Меркель также считает важным участие Европы в разрешении местных проблем, потому что Китай и Россия стараются повысить своё влияние на Балканах.

Между тем сербский президент Вучич ещё на прошлой неделе отметил: «На данный момент я не понимаю, как и о чём я должен говорить с Приштиной». Позиция президента Косова Хашима Тачи звучит следующим образом: предстоящий саммит «может открыть возможности, но может быть и разочаровывающим». Глава правительства Харадинай, который придерживается более жёсткой позиции в отношении Сербии, на прошлой неделе уверял, что пошлины на сербские товары не будут отменены ни в Берлине, «ни на каком-либо другом саммите».

Неуступчивость Косова связана, в том числе, с риторикой Сербии, уверяет Das Erste. «Сербское правительство называет Косово мафиозным государством, очерняет албанцев как террористов и бандитов. Хотя на международном уровне известно, что Сербия является центром по отмыванию денег, — утверждает сербская правозащитница Соня Бисерко. — Разумеется, Косово испытывает те же проблемы, но это ничто по сравнению с Сербией».

И всё же, организованная преступность, коррупция и недостаток правовой государственности действительно осложняют демократический путь и свободные общественные дебаты в Косове, признаёт немецкий телеканал. Также не следует забывать о сложном процессе восстановления после кровавых конфликтов 1990-х годов, отмечается в статье.

Идеей для разрешения конфликта между Сербией и Косовом может стать обмен территориями. Такой сценарий предполагает, что в основном населённую этническими сербами территорию на севере Косова можно обменять на долину на юге Сербии с албанским большинством населения.

Однако эксперты предостерегают от подобного шага и считают подобное решение недолговечным. К тому же оно бы укрепило неправильные тенденции. Обе стороны хотят совершить обмен по националистическим причинам, вместо того чтобы больше заботиться о соблюдении прав человека, передаёт мнение экспертов телеканал Das Erste.

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Das Erste Германия Европа
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