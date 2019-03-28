Bloomberg: прошло 20 лет, а между Косовом и Сербией так и нет мира

После конфликта на Балканах, в ход которого вмешалось НАТО, прошло 20 лет, но стороны по-прежнему не могут найти общий язык, пишет Bloomberg. Матери оплакивают и ищут погибших и пропавших сыновей, в Косове экономика в бедственном положении, распространяются настроения, призывающие к пересмотру границ. Однако лидеры двух стран под напором Евросоюза пытаются вести переговоры.

«После интервенции НАТО в Косово прошло 20 лет, а конфликт так и не решён», — пишет Андреа Дудик в статье для Bloomberg. Она описывает истории людей, которые до сих пор разыскивают своих близких, пропавших и погибших на той войне. Таких 1500 человек, и в офисе организаций, которые занимаются поисками, их фотографиями заклеены стены от пола до потолка.



Под давлением США и Европейского союза Косово и Сербия сейчас пытаются вести переговоры. Но родственники погибших настаивают, что сначала, прежде чем налаживать отношения, страны должны разрешить вопрос с поиском людей, с компенсацией убытков, с вершением правосудия.



Косово остаётся лишь частично признанным государством, самым бедным в Европе, отмечает автор статьи. И эксперты опасаются, что сейчас там зреет новый конфликт из-за того, что в Боснии появляются группы, ратующие за пересмотр границ, которые обеспечивали этот хрупкий мир.



Косовские лидеры отмечают, что с Сербией им нужно такое соглашение, которое включало бы в себя взаимное признание и стремление обеих стран вступить в ЕС. При этом в обмен на признание косовары обещают сербам «прощение». Лидеры обеих сторон признают, что переговоры идут тяжело.



Как напоминает автор статьи, Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Её признали многие страны Евросоюза, но Сербия, Россия и Китай отказываются это сделать. При этом сербы считают Косово родиной своего православия и своей нации.



Но теперь косовары, которые потеряли своих детей на той войне, не хотят видеть у себя в городах сербов, хотя до этого они десятилетиями мирно сосуществовали. По некоторым сведениям, теперь в Косове живёт 92% этнических албанцев — хотя эти данные неточны, ведь некоторые сербы ту перепись бойкотировали.



Сейчас ситуация в регионе спокойная. Как говорят эксперты, жители «не могут использовать оружие, так что любят использовать пламенные речи». И даже если лидеры договорятся, их соглашение ещё нужно будет ратифицировать через парламенты, вплоть до проведения референдумов.



Между тем экономика Косова в тяжёлом положении: безработица держится на уровне 30%, лучшие кадры уезжают, и ВВП сильно зависит от поступлений извне от диаспоры. И как раз снятие изоляции и признание Косова уберёт барьеры для инвестиций и торговли.



Впрочем, в Приштине уже быстрыми темпами развивается недвижимость и бурно растут услуги в сфере стоматологии, юриспруденции, пластической хирургии. Между тем частично этот рост обеспечивают вдовы, которые остались без кормильца из-за войны.



Издание приводит в пример женщину, которая создала бизнес по производству консервированных овощей, однако, по её словам, когда она пыталась продавать овощи на рынке, ей запретили, потому что по местному обычаю вдова не может ни работать, ни водить машину. Теперь она надеется на вступление Косова в ЕС, ведь сейчас ей приходится по полгода ждать визы, чтобы отправиться в те страны, куда экспортируются её товары.



По словам экспертов, именно восстановление нормального отношения простых косоваров к сербам и будет показателем того, что народы готовы к примирению, пишет Bloomberg.