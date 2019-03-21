Закупаться за границей и не знать, в какой ты стране, — Stern рассказал о типично европейских проблемах

Национальные стереотипы знакомы всем, но какие ситуации можно считать типично европейскими? Не понимать, в какой стране находишься, говорить на разных языках с половиной родственников, разбираться в ценах на водку, ездить за покупками в соседнюю страну и отказываться от своих планов из-за очередной найденной бомбы военных времён — немецкий журнал Stern опубликовал подборку из десятка трудностей и ситуаций, привычных для жителей Европы.

Кислая капуста, колбаски и пиво, октоберфест и пунктуальность — стоит спросить американца о типично немецких вещах, как он сразу выдаст стандартный набор стереотипов о Германии, пишет журнал Stern. Однако с типично европейскими чертами дело обстоит сложнее. Тем не менее в интернете взялись за изучение этого вопроса, в связи с чем издание предлагает читателям познакомиться с подборкой десятка ситуаций, знакомых только европейцам.

Так, при планировании короткой поездки куда-нибудь на польское побережье Балтийского моря жителям Европы приходится проверять через Google, в ходу ли в пункте назначения европейская валюта. Более того, если евро там не используется, отдыхающие вернутся из отпуска с огромным количеством мелочи, которую банки не примут, поэтому она будет вечно валяться у них в ящике стола.

Вторая проблема, хотя она не столь велика, может проявляться в социально-неприспособленном поведении, отмечает Stern. Сколько раз нужно поцеловать человека в щёку при встрече в той или иной европейской стране? Этот вопрос нередко вызывает панику у тех, кто собирается навестить друзей, например, в соседней Франции, где, в зависимости от региона, практикуется от одного до пяти приветственных поцелуев в щёку.

Третья типично европейская неприятность, о которой сообщается в статье, заключается в огромном количестве бомб и снарядов военных времён на территории континента. Их постоянно обнаруживают при проведении строительных работ, или во время работы в саду, или когда где-нибудь ремонтируют водосточную систему. Эти находки — настолько обычное дело, что они чаще вызывают не панику, а досаду в связи с нарушенными планами, потому что такие находки обнаруживаются где угодно — в лесу, на берегу моря, в горах.

Как отмечает Stern, для европейцев, живущих в разных концах одной страны, совершенно нормально встретиться где-нибудь в другом государстве, потому что собраться вместе так оказывается дешевле. Некоторые из жителей Германии, к примеру, говорят о том, что иногда бывает выгоднее долететь дешёвыми авиалиниями от Мюнхена до Дублина (за €10), чем добраться на метро от Мюнхенского вокзала до аэропорта (за €12).

Ещё одна типичная для европейцев попытка сэкономить проявляется в привычке ездить в соседнюю страну за покупками, даже если дорога на машине занимает три часа. Так, некоторые регулярно ездят из Дании в Германию, чтобы закупиться алкоголем.

Другая стандартная ситуация для жителей Европы — не понимать, в какой стране находишься. Такое случается нередко: достаточно куда-нибудь свернуть с шоссе и внезапно обнаружить, что в ближайшем населённом пункте никто уже не говорит на твоём языке.

Сходная проблема в Европе может возникнуть и при общении с половиной родственников — поедешь на несколько месяцев учиться или работать за границу, влюбишься, вступишь в брак — и вдруг у тебя появляется куча родственников, которые говорят на другом языке и не понимают тебя.

Также для европейцев естественно разбираться в ценах на водку, пишет Stern. Тут действует правило: чем дальше на восток, тем дешевле водка. А если добраться до России, она становится дешевле бензина и часто используется для его замены, уверяет издание.

Кроме того, в Европе есть выходцы из региона, которые сами не уверены, в какой стране находится их родной населённый пункт, — это жители Балкан, продолжает немецкий журнал. Семья может несколько сотен лет проживать в одной и той же местности, которая периодически меняет свою государственную принадлежность. Когда-то там была Османская империя, потом Австро-Венгрия, Югославия, а затем Босния и Герцеговина.

Наконец, последняя типично европейская проблема, о которой рассказывает издание, связана с просмотром Netflix. Уезжающие в отпуск или в гости к семье в соседнюю страну могут столкнуться с невозможностью посмотреть продолжение любимого сериала, потому что программа в каждой стране своя. Поэтому нужно или заранее загрузить то, что хочется посмотреть, или, при возможности, переключаться между разными аккаунтами, пишет Stern.