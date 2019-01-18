DELFI: в латвийской Лиепае разгорается массовый конфликт на национальной почве

В Латвии разгорелся конфликт на национальной почве между учениками школ города Лиепая. Как передаёт DELFI, в городской полиции заявляют, что в разных районах города время от времени собираются десятки несовершеннолетних, устраивая беспорядки, а в социальных сетях создаются группы, в которых подростки призывают к массовому сведению счетов на национальной почве.
В течение нескольких дней Лиепайский участок полиции регистрирует информацию о конфликтах с участием школьников из латышских и русских школ. Как передаёт DELFI, конфликт разрастается с такой силой и интенсивностью, что в социальных сетях начали создаваться группы, в которых подростки призывают к массовому сведению счётов на национальной почве.
Глава Лиепайского участка полиции Ингус Укстиньш рассказал, что в разных районах города время от времени собираются десятки несовершеннолетних, устраивая беспорядки. Также в полиции уже зарегистрированы случаи, когда во время драк несовершеннолетние получают телесные повреждения. Когда и по какой причине начался этот конфликт, предстоит установить следствию. Полиция уже начала уголовный процесс, в ходе которого планируется выявить тех, кто занимается разжиганием ненависти. В этих конфликтах, по словам Укстиньша, участвуют не только мальчики, но и девочки.
Полиция со школьниками и педагогами проведёт разъяснительные беседы, объяснит, какие что может произойти в результате подобных стычек, так как многие из них не могут оценить возможные последствия. Однако неоценимую помощь могут оказать сами родители, чтобы предотвратить трагедию. Полицейские обращаются к родителям с просьбой поговорить со своими детьми, объяснить все возможные риски и возможные последствия.
Полиция также обращается к населению с просьбой оперативно сообщать о случаях, когда в одном месте собираются большие группы подростков, и есть подозрения, что между ними происходит конфликт или выяснение отношений.
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