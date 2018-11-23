Politico: власти Латвии полагают, что население уже смирилось с переводом образования на латышский

Решение правительства сделать латышский основным языком обучения сначала вызвало резкую критику со стороны России и русскоязычного меньшинства Латвии. Однако по прошествии времени выяснилось, что главная проблема для его реализации — это нехватка ресурсов. В то время как общество в целом уже «смирилось» с идеей, что образование должно быть на латышском, заявили представители Минобразования в интервью Politico.

В сентябре прошлого года в Латвии вернулись за парты не только школьники, но и три с половиной тысячи русскоговорящих учителей, которым пришлось подучить латышский после языковой реформы, пишет на страницах Politico Гордон Сандер — журналист и историк, работающий в Риге. «Языковой вопрос» вызывает в этой стране массу дискуссий, особенно учитывая, что Латвия имеет общую с Россией границу, а четверть населения страны составляют этнические русские, отмечается в статье. При этом многие из примерно 45 тысяч русскоговорящих школьников, которые до сих пор проходили учебную программу на русском языке, не очень хорошо знают латышский.

«Весьма спорное решение» правоцентристского правительства сделать латышский основным языком обучения во всех школах Латвии, которое было принято ранее в этом году, вызвало резкую критику со стороны России. Министерство иностранных дел России заявило, что этот шаг является «дискриминационным» и представляет собой элемент «насильственной ассимиляции», напоминает Politico. А первые попытки увеличить количество учебных часов преподавания на латышском языке в русскоязычных школах спровоцировали масштабные протесты. Однако сейчас новый закон, который, по мнению его сторонников, призван «ускорить интеграцию» русскоязычного и латышского сообществ, уже не провоцирует столь резкой реакции со стороны русскоязычных в Латвии, сообщается в статье.

По мнению автора, главная проблема, с которой сейчас сталкивается правительство Латвии, заключается в нехватке ресурсов для претворения нового закона о языковой реформе в жизнь. Согласно новой стратегии, к сентябрю 2021 года половина обучения в начальной школе и 80% обучения в средних классах (с 7-го по 9-й) должны проводиться на латышском языке. В то время как в настоящее время в школах, где учатся русскоговорящие дети, доля латышского в обучении составляет примерно 40%, поясняется в статье. Как считает глава Национального центра образования Гунтарс Катлакс, эта реформа является единственным механизмом «для формирования поистине интегрированного общества в Латвии». Национальный центр образования — это департамент, ответственный за реализацию нового закона, уточняет Politico. По мнению Катлакса, этот закон призван «помочь объединить страну, создав единую сферу коммуникации».

Хотя уходящее в отставку правительство Латвии, чья работа сейчас омрачается банковским скандалом и обвинениями в «кумовстве», уже назвало эту реформу одним из своих «самых важных достижений», однако ему не удалось поразить этим воображение своих избирателей, отмечает автор. Правящая коалиция недавно была отправлена в отставку, и сейчас ведутся переговоры по формированию нового правительства.

Некоторые русскоязычные учителя в Латвии уже уволились, опасаясь последствий этого закона, говорится в статье. Но большинство учителей, по всей видимости, «смирились с переменами». Об этом рассказала в интервью Politico Дасе Далбина, которая отвечает в правительственном аппарате за переподготовку учителей. По её словам, «заинтересованность и поддержка» со стороны администраторов и учителей в отношении языковой реформы оказались «огромными».

Сторонники закона утверждают, что эта реформа необходима, чтобы гарантировать конкурентоспособность русскоговорящих граждан на рынке труда. «Студенты уходят из профессионально-технических училищ из-за того, что плохо владеют латышским», — рассказала в интервью Politico Инга Спринге, редактор новостного сайта Re:Baltica. По её мнению, правительству необходимо было что-то сделать, чтобы «уравнять возможности» латвийских и русскоговорящих школьников и студентов.

Некоторые также усматривают в начале языковой реформы определённое символическое значение. «Спустя 28 лет после обретения независимости пришло время сделать латышский языком обучения в школах. Мы как страна должны это сделать», — подчеркнула в беседе с корреспондентом Politico Айя Розенберг, возглавляющая Латвийский институт.

Стоит напомнить, что первая попытка правительства Латвии вытеснить русский язык из школ, предпринятая ещё в 2004 году, была встречена резкой критикой. Тогда множество демонстрантов, число которых достигало 15 тысяч человек, вышли на улицы в знак протеста против новой политики, обвинив Ригу в том, что она принуждает к «лингвистическому самоубийству», пишет Politico. Оппоненты нынешней инициативы тоже попытались воскресить этот термин, причём одним из самых убеждённых критиков нового закона стала Татьяна Жданок — сопредседатель Русского союза Латвии. Она отказалась от места в Европарламенте, чтобы направить свои силы на борьбу с реформой, говорится в статье. Однако последние демонстрации собирают гораздо меньше людей — численность протестующих обычно уже не превышает 200 человек, отмечает автор.

По мнению Жданок, новая политика лишь ещё больше усугубит то, что многие считают главной проблемой Латвии: стремительно уменьшающуюся численность населения. «Когда отменят обучение на русском языке, русскоговорящие жители уедут из страны», — предупредила она в интервью Politico. Жданок часто называют из-за её деятельности «марионеткой Кремля», хотя сама она считает эти обвинения чушью и поясняет, что причина её сопротивления ликвидации русского языка в школах заключается не в «верности Кремлю», а в том негативном воздействии, которое эта реформа окажет на русскоязычное меньшинство в стране. По словам Жданок, она «разочарована» и отсутствием поддержки со стороны Москвы, которая «не пожелала вмешаться» в это дело, хотя поначалу выступала с критическими заявлениями, говорится в статье.

Та поддержка, которую она и её коллеги ожидали получить от мэра Риги Нила Ушакова — главы крупнейшей партии, представляющей интересы русскоязычного населения, тоже не принесла ощутимых плодов. «Он конформист», — заключила Жданок в беседе с корреспондентом Politico. По её мнению, подобная реформа является «неправильной» ещё и с педагогической точки зрения. В подтверждение своей позиции она сослалась на исследования, свидетельствующие о том, что «детям, которых обучают на их родном языке как можно дольше, легче даётся изучение иностранных языков», сообщается в статье.

Однако аргументы Жданок, похоже, сейчас не находят особого отклика среди представителей русскоязычного меньшинства в Латвии: на недавних выборах в октябре её партия набрала менее 5% голосов, пишет Politico. Возможно, русскоязычное меньшинство в Латвии уже не задумывается о политической подоплёке этой реформы, а некоторые даже видят в ней определённые практические преимущества, полагает автор. «Здесь люди хотят знать латышский язык. И они понимают, что их дети тоже хотят знать латышский», — заявила в интервью Politico Ольга Петкевич, журналистка и мама троих детей из города Даугавпилс. Это второй по размерам город Латвии, 90% населения которого говорит на русском. «Русскоговорящие родители часто отдают своих детей в латышские детские сады, чтобы те могли учить латышский с раннего детства. И чтобы затем они могли учиться в старшей школе, где обучение ведётся исключительно на латышском языке», — рассказала Петкевич.

«В целом общество, по всей видимости, смирилось с идеей, что образование должно быть на латышском языке», — подчеркнул в беседе с корреспондентом Politico Гунтарс Катлакс глава Национального центра образования при Министерстве образования Латвии.

Однако в любом случае, Латвию ещё ожидает множество препятствий на пути к осуществлению языковой реформы, отмечается в статье. Даже сторонники нового закона сомневаются в том, что правительство выделяет «достаточное количество ресурсов» на реализацию этой инициативы, сообщает Politico. По словам представителей Министерства образования, оно тратит €3,3 млн на то, чтобы помочь учителям из русскоязычных школ усовершенствовать их знания латышского. В то же время Катласк признаёт, что в стране сейчас не хватает учителей латышского языка — точно так же как не хватает и учителей физики, и других школьных предметов из-за низкой зарплаты. И подобная проблема существует не только в Латвии, отметил чиновник в интервью Politico.

«Поэтому я и злюсь на наших политиков. Вполне резонно хотеть, чтобы русские, живущие здесь, знали латышский язык. Но помимо этого, политики должны прикладывать больше усилий для обеспечения тех условий, которые необходимы для реализации этой реформы: чтобы были учителя и хорошие учебники», — заключила в беседе с корреспондентом Politico редактор новостного сайта Re:Baltica Инга Спринге.