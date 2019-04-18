Глава МИД Сербии: мы не сможем защитить свои интересы без помощи России

Сербия рассчитывает на помощь России в разрешении конфликта с албанскими сепаратистами,сообщает B92 со ссылкой на слова министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. Как пишет сербское издание, в ходе прошедших переговоров глав внешнеполитических ведомств Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит оказывать давление на Сербию по вопросу Косова и лоббировать в Совбезе ООН предложения, нарушающие предыдущие договорённости.

Подводя итоги встречи со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем в Москве, Сергей Лавров призвал США и ООН осознать свою ответственность за выполнение решений Совета Безопасности по вопросу Косова, сообщает B92. Также министр иностранных дел России добавил, что Западу необходимо заставить руководство Приштины положить конец провокациям против Белграда.

Как пишет сербское издание, глава МИД РФ особо подчеркнул, что Россия не позволит Совбезу внести изменения в мандат миссии ООН в Косове. «Мы ощущаем, что Запад пытается заставить секретариат ООН внести некие предложения, которые будут подрывать мандат миссии ООН в Косове, — приводит его слова B92. — Это будет прямой удар по резолюции 1244 (Совета Безопасности ООН. — ИноТВ), и мы будем делать всё, чтобы эта провокационная задумка не состоялась». Лавров также объявил, что Москва не прекратит своих усилий по координации внешней политики с Сербией: «Мы продолжаем наш интенсивный диалог, тон которому задают контакты на высшем уровне, в частности, визит президента России Владимира Путина в Сербию в январе». Он напомнил, что тогда лидеры двух стран «рассмотрели ход выполнения прежних договорённостей, согласовали новые направления сотрудничества в экономике, внешнеполитической сфере, области межпарламентских обменов».

Министр иностранных дел России ещё раз отметил, что Москва настаивает на выполнении резолюции 1244, которая подразумевает прямой диалог между Белградом и Приштиной, а также соблюдение территориальной целостности Сербии. «В этих рамках мы и будем всячески способствовать тому, чтобы было найдено решение, — цитирует издание слова Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии. «...Мы устами президента России В.В. Путина, на уровне Министерства иностранных дел многократно подчёркивали, что примем любое решение, которое будет отвечать интересам Сербии», — заявил министр иностранных дел России.

По сообщению сербского издания, Дачич подтвердил, что в Пекине 26 апреля запланирована встреча Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, которая пройдёт накануне инициированного Германией и Францией заседания в Берлине. По итогам переговоров глава МИД Сербии заявил: «Сербия не способна защитить свои интересы без помощи Российской Федерации». Кроме того, он назвал Россию своим «самым большим другом», обладающим к тому же, как напоминает B92, правом вето в Совете Безопасности ООН.

Дачич особо подчеркнул, что Сербия не будет предпринимать никаких шагов по окончательному решению проблемы Косова без консультации с Россией. По его словам, страны Запада хотят, чтобы официальный Белград прекратил оспаривать независимость Косова в обмен на возвращение за стол переговоров. Сербское издание отмечает, что глава МИД Сербии не дал конкретного ответа на вопрос, какие варианты решения вопроса он видит и что Сербия ожидает от России при сложившихся обстоятельствах.

Говоря о внешней политике Белграда, как пишет B92, Лавров заявил, что он уважает намерение Сербии сохранить военный нейтралитет. Это решение, по его мнению, способствует поддержанию мира и стабильности в Европе. Также он предположил, что США продолжат оказывать давление на Белград и требовать признания независимости Косова, чтобы достичь «как можно больших внешнеполитических «успехов» за максимально короткий период времени до следующих выборов».