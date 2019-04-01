Standard: уступчивость президента Косова по отношению к Сербии объяснили его былыми военными преступлениями

Поддержка идеи об обмене территориями с Сербией стала непопулярным решением, обрушившим рейтинг нынешнего президента Косова Хашима Тачи, пишет Der Standard. Издание предполагает, что он пошёл на такой шаг из-за имеющихся у Сербии доказательств его причастности к военным преступлениям Армии освобождения Косова (АОК), в которой сам Тачи был высокопоставленным командиром.

Рейтинги президента Косова Хашима Тачи неуклонно снижаются, с тех пор как прошлым летом он поддержал идею об обмене территориями с Сербией, сообщает Der Standard.

Существует целый ряд предположений насчёт того, почему Тачи пошёл на такой шаг, невзирая на сопротивление гражданского общества и большинства партий. Очевидно, что здесь не обошлось без давления США: идею обмена территориями особенно активно поддерживает советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон. Как отмечает издание, в Косове ничего не происходит без вмешательства Вашингтона.

Впрочем, многие считают, что причина заключается в Специальном суде по Косову, учреждённом в 2011 году для расследования военных преступлений, совершённых Армией освобождения Косова (АОК) в период с 1998-го по 2000 год. Речь идёт об убийствах, пытках и содержании в бесчеловечных условиях косоварских сербов и нелояльных косоваров. Der Standard напоминает, что сам Тачи был одним из высокопоставленных командиров АОК.

Изначально Тачи был назван одним из главных ответчиков за преступления АОК, однако позднее обвинения против него были смягчены из-за незначительного количества доказательств, информирует издание. Однако известно, что сербские власти располагают документами, которые пока ещё не были представлены суду. Согласно сообщениям различных СМИ, в этих документах содержатся доказательства преступлений, совершённых АОК. Генеральный секретарь МИД Сербии Велько Одалович рассказал, что документы были подготовлены специальной рабочей группой, которая может передать их в Гаагу, в распоряжение Специального суда.

Одалович подчеркнул, что в документах расследуются обстоятельства, имевшие место в районах Дукагини и Дреница: как пишет Der Standard, в ходе войны тогдашний командир АОК Хашима Тачи отвечал именно за регион Дреница. Таким образом, слова Одаловича можно интерпретировать как своего рода послание в адрес Тачи.

Издание напоминает, что идея об обмене территориями за закрытыми дверями обсуждается между Хашимом Тачи и сербским президентом Александром Вучичем с 2016 года: переговоры поддерживаются американскими и европейскими лоббистами. Однако их успех стал реалистичным только после поддержки со стороны администрации Дональда Трампа. Что касается стран ЕС, то обмен территориями поддерживают Франция, Венгрия и Австрия.