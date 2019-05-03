Эксперт: угроза для Евросоюза исходит как снаружи, так и изнутри
АННА РОЗЕНБЕРГ, эксперт консалтинговой компании Signum Global: Я думаю, в настоящий момент Евросоюз сталкивается с внешней и внутренней угрозой. Существует российская агрессия, миграционный кризис. Если так можно выразиться, его края полыхают. А внутри ЕС находятся националисты, популисты, которые пытаются подорвать европейский проект. Поэтому я понимаю, почему Макрон пытается создать очень сильный альянс. Особенно, на фоне ухода Меркель. Ему необходимо взвалить на себя очень большую ношу.
Мы принимали Меркель как нечто должное, отчасти в качестве источника стабильности и безопасности в Европе. Интересно, что вы упомянули несколько факторов. Я хочу предложить вам ещё один. Еврокомиссар (Юрки. — ИноТВ) Катайнен, у которого я несколько раз брал интервью… по-моему, он решил сдать назад, чтобы позволить своей жене сделать карьеру. Он — невероятный человек, заслуживающий похвалы.
Ссылки по теме
-
Le Figaro: подававший большие надежды Макрон оказался в изоляции
-
Bloomberg: Париж «лезет из кожи вон», чтобы угодить беженцам от брексита
-
Le Parisien: пытаясь предстать защитником Европы, Макрон «выводит из себя» остальных членов ЕС
-
Frankfurter Allgemeine: в Берлине растёт разочарование Лондоном из-за брексита