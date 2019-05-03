Эксперт: угроза для Евросоюза исходит как снаружи, так и изнутри

Помимо внешней опасности, представленной «российской агрессией» и миграционным кризисом, ЕС сталкивается с внутренними проблемами — попытками правых партий подорвать европейский проект. Такое мнение в эфире CNBC озвучила эксперт консалтинговой компании Signum Global Анна Розенберг. Впрочем, по её словам, угрозу популистов не стоит переоценивать, потому что им вряд ли удастся получить большинство мест в Европарламенте.

АННА РОЗЕНБЕРГ, эксперт консалтинговой компании Signum Global: Я думаю, в настоящий момент Евросоюз сталкивается с внешней и внутренней угрозой. Существует российская агрессия, миграционный кризис. Если так можно выразиться, его края полыхают. А внутри ЕС находятся националисты, популисты, которые пытаются подорвать европейский проект. Поэтому я понимаю, почему Макрон пытается создать очень сильный альянс. Особенно, на фоне ухода Меркель. Ему необходимо взвалить на себя очень большую ношу.

Мы принимали Меркель как нечто должное, отчасти в качестве источника стабильности и безопасности в Европе. Интересно, что вы упомянули несколько факторов. Я хочу предложить вам ещё один. Еврокомиссар (Юрки. — ИноТВ) Катайнен, у которого я несколько раз брал интервью… по-моему, он решил сдать назад, чтобы позволить своей жене сделать карьеру. Он — невероятный человек, заслуживающий похвалы.

Так вот, Катайнен считает, что существует ещё одна угроза. Проблема с Вышеградской группой, у которой собственный взгляд на верховенство права и собственные идеи о демократии. Можно ли и её отнести к угрозам, идущим изнутри?

АННА РОЗЕНБЕРГ: Да, можно. Существуют правые популистские партии, в первую очередь, в Восточной Европе, Венгрии и других странах, которые хотят ослабить влияние ЕС на соблюдение верховенства права. Так что это угроза, которая исходит изнутри, хотя, на мой взгляд, в целом её переоценивают.

Потому что, как я считаю, влияние популистских партий в Европейском парламенте сейчас и после выборов, которые состоятся в конце месяца, преувеличено. Даже в совокупности они получат порядка трети или 30% мест в парламенте. И при внимательном изучении оказывается, что они чрезвычайно разобщены. У них разные цели, разные перспективы в вопросах, касающихся торговли, бюджета, соблюдения верховенства права. Поэтому маловероятно, что они создадут альянс для продвижения своих целей.

Дата выхода в эфир 01 мая 2019 года.