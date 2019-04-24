Bloomberg: Париж «лезет из кожи вон», чтобы угодить беженцам от брексита

Всё больше европейских и международных компаний в преддверии брексита переводят штаб-квартиры и сотрудников из Лондона в Париж, сообщает Bloomberg. Этот процесс — следствие активной кампании правительства Франции по привлечению иностранных инвесторов, отмечает издание. При этом, чтобы «беженцы от брексита» чувствовали себя в Париже как дома, городу приходится незаметно менять привычный уклад.

Европейская банковская организация — регулятор банковского сектора ЕС, штаб квартира которого в течение восьми лет находилась в Лондоне, — с июня начнёт вести деятельность из Парижа, независимо от того, когда Великобритания покинет Евросоюз, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, победа в конкурсе на право разместить у себя финансовую организацию и получить звание «финансового эпицентра ЕС» стала для французской столицы большим успехом. Как заметил исполнительный директор организации Адам Фаркас, её сотрудники «насладились дарами Лондона» и вскоре «найдут способ по достоинству оценить Париж».

Тем временем столица Франции усиленно готовится к приёму новых, «гонимых брекситом» переселенцев, что привносит «неуловимые изменения» в жизнь города, «который не всегда был столь гостеприимен».

В отличие от немцев или голландцев, французы до последнего времени неохотно говорили по-английски, несмотря на привлекательность Франции для иностранных туристов, однако ситуация начинает меняться. Сегодня владельцы мясных лавок, парикмахеры и работники школ в фешенебельных районах Парижа вынуждены «ломать язык», выучивая незнакомые английские слова. Как рассказала изданию директор парижской школы Валери Фикара, её учебное заведение отныне получает по 30 звонков в день от родителей, бегущих от брексита, чьи дети начнут новый учебный год во Франции. Владелица мясной лавки в пятом округе Парижа также признаёт рост числа англоязычных покупателей. «Они даже не пытаются говорить по-французски, они сразу начинают с английского, и нам приходится подстраиваться», — признаётся она.

Как отмечает издание, правительство Парижского региона было «основной движущей силой проекта брексит». С 2016 года Александра Дюбланше, заведующая экономическим развитием региона, успела поработать над 161 проектом, связанным с выходом Великобритании из ЕС, которые в общей сложности создадут около 7 тыс. рабочих мест в стране, 80% из них — в сфере финансов.

«Мы ездим с презентациями с 2016 года, — рассказывает Дюбланше. — Многие компании всё ещё находятся в режиме ожидания, и мы ожидаем принятия новых решений в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Среди прочих банк HSBC переводит в Париж из Лондона тысячу сотрудников, Bank of America — 400, другие финансовые корпорации поступают так же. Тем не менее масштабы этой деловой миграции гораздо меньше, чем ожидалось ранее.

Чтобы повысить привлекательность французской столицы, парламент страны одобрил закон, освобождающий переезжающих во Францию «белых воротничков» от уплаты страховых пенсионных взносов на срок до шести лет. Кроме того, для разрешения международных коммерческих споров был создан новый суд, слушания в котором могут проводиться на английском языке.

По словам Дюбланше, регион «лезет из кожи вон», предлагая компаниям бесплатные услуги помощи с административными вопросами, такие как подача заявлений на визы или бесплатные курсы французского языка для супругов сотрудников.

Государственная структура, ответственная за привлечение иностранных инвестиций, насчитывает 80 консультантов, задача которых — помогать семьям переселенцев с переездом, организуя в Лондоне семинары о жизни в Париже. По словам главы организации Лионела Гротто, «первое, о чём люди спрашивают, это школы, второе — как найти работу для партнёра или супруга».

С этой целью в Париже и его окрестностях открылось несколько новых школ, а Министерство образования Франции запустило двуязычный информационный интернет-сайт и активно продвигает двуязычный формат образования во французских школах.

Как отмечается, некоторую часть «беженцев от брексита» составляют граждане Франции, возвращающиеся на родину. Среди них — основатель инвестиционной компании Smart Lenders Эрик Бонне, вернувшийся в Париж со своей русской женой и дочерью после пятилетнего пребывания в Лондоне.

«В Париже ощущается довольно сильный ветер перемен, однако чувствуется, что французская культура никуда не исчезла, особенно когда дело касается государственных услуг. Нужно вернуться, чтобы открыть её заново», — замечает Бонне.