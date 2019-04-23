Week: превратности брексита — британцы, работающие в Европе, задумались о смене гражданства

Многие британцы ищут способ «обойти» негативные последствия выхода их страны из ЕС. Тысячи жителей Соединённого Королевства пытаются получить гражданство в других государствах блока, чтобы не лишиться возможности свободно работать и жить в Европе, пишет The Week.

Жители Соединённого Королевства до сих пор не знают, какими окажутся окончательные последствия брексита. Но его эффект уже ощущают на себе британские граждане, которые работают или живут в странах ЕС, пишет The Week.

Согласно законодательству организации, любой европейский гражданин имеет право жить и работать в любой другой европейской стране без ограничений. При наличии паспорта ЕС не возникает необходимости получать разрешение на работу или визу. Но брексит, вероятно, приведёт к окончанию подобных привилегий для британцев, считает издание.

Тем не менее для британцев, желающих остаться в Европе, существует запасной вариант. Тысячи обладателей паспортов Соединённого Королевства попросили себе гражданство в других государствах блока, что позволило им «обойти» брексит. Уже через год после референдума количество подобных заявок увеличилось в шесть раз, их подали более 13 тыс. человек.

По словам издания, одна из этих людей — британская певица и композитор Анна Силвера. Со времён референдума она участвует в сложном процессе, чтобы вновь стать европейской гражданкой, в этот раз Португалии.

«Вероятно, как и многие из тех, кто хотел остаться в ЕС, я сегодня чувствую себя менее желанной в Британии. Это действительно странно. Неожиданно ты ощущаешь отчуждённость. Для меня Англия была великолепным местом благодаря потрясающим людям с разных концов света, которых я там встречала. И внезапно они оказались нежеланными. И меня это очень сильно расстраивает», — заявляет Анна.

Законодательство Португалии предусматривает предоставление гражданства потомкам евреев-сефардов, которые подвергались гонениям на Иберийском полуострове во времена инквизиции. Именно этим положением пытается воспользоваться Анна, узнав о нём от своей тёти, поясняет издание.

Анна никогда прежде не жила в Португалии. По её собственному признанию, она не собирается переезжать туда, если получит гражданство, хотя и планирует посетить страну в будущем.

Представители синагоги в Порту подтвердили изданию, что система предоставления португальского гражданства сефардам пользуется большим спросом среди людей из разных уголков света, отчаянно пытающихся получить паспорт ЕС. И особенно среди британцев.

Дания, где в настоящий момент живёт Анна, приняла закон, который временно защищает права британцев, которые уже являются её жителями, но неизвестно, как долго продлится эта защита. Пока же в самой Британии продолжается «замедленный политический кризис брексита», заключает The Week.