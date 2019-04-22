El País: брексит, Трамп, Зеленский — Украина в тренде «эпохи политических потрясений»

41-летний комик Владимир Зеленский на украинских президентских выборах одержал победу над «ветераном» Петром Порошенко, который уже признал своё поражение, пишет El País.

Украинцы решили в это воскресенье вручить шоумену, у которого нет абсолютно никакого опыта в политике, бразды правления страной.

Центральной темой его предвыборной кампании, как напоминает издание, стала борьба с тяжким бременем Украины — коррупцией, а также борьба с существующей системой. Именно благодаря этому Зеленскому удалось одержать победу.

Актёр, который сумел привлечь избирателей «ритмом и тоном своей кампании», заручился голосами тех избирателей, которые разочаровались в политической элите и олигархах.

Результаты голосования были столь ужасными, что Порошенко поспешил признать своё поражение ещё до оглашения официальных итогов.

Недовольство украинцев экономической ситуацией и царящей в стране коррупцией, которую опытный политик Порошенко за пять лет своего правления так и не смог побороть, а также мрачные настроения по поводу конфликта на востоке, который уже унёс жизни около 13 тыс. человек, «подтолкнули актёра к власти», говорится в статье.

Теперь Украина пополнит список стран, которые передали бразды правления лидерам, пришедшим не из политики, пишет El País. И происходит всё это на фоне других политических потрясений по всему миру — брексита в Великобритании, голосования за магната Дональда Трампа в Соединённых Штатах или за Движение пяти звёзд в Италии. Причём вдохновителем последнего также стал комик — Беппе Грилло, напоминает издание.