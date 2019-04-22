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El País: брексит, Трамп, Зеленский — Украина в тренде «эпохи политических потрясений»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинцы решили передать бразды правления страной шоумену Владимиру Зеленскому, у которого нет абсолютно никакого политического опыта, пишет El País. Таким образом Украина пополнила список государств, во главе которых встали люди, пришедшие не из политики. Причём произошло это на фоне других политических потрясений, таких как голосование британцев за брексит и победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.
El País: брексит, Трамп, Зеленский — Украина в тренде «эпохи политических потрясений»
Reuters
41-летний комик Владимир Зеленский на украинских президентских выборах одержал победу над «ветераном» Петром Порошенко, который уже признал своё поражение, пишет El País.
 
Украинцы решили в это воскресенье вручить шоумену, у которого нет абсолютно никакого опыта в политике, бразды правления страной.
 
Центральной темой его предвыборной кампании, как напоминает издание, стала борьба с тяжким бременем Украины — коррупцией, а также борьба с существующей системой. Именно благодаря этому Зеленскому удалось одержать победу.
 
Актёр, который сумел привлечь избирателей «ритмом и тоном своей кампании», заручился голосами тех избирателей, которые разочаровались в политической элите и олигархах.
 
Результаты голосования были столь ужасными, что Порошенко поспешил признать своё поражение ещё до оглашения официальных итогов.
 
Недовольство украинцев экономической ситуацией и царящей в стране коррупцией, которую опытный политик Порошенко за пять лет своего правления так и не смог побороть, а также мрачные настроения по поводу конфликта на востоке, который уже унёс жизни около 13 тыс. человек, «подтолкнули актёра к власти», говорится в статье.
 
Теперь Украина пополнит список стран, которые передали бразды правления лидерам, пришедшим не из политики, пишет El País. И происходит всё это на фоне других политических потрясений по всему миру — брексита в Великобритании, голосования за магната Дональда Трампа в Соединённых Штатах или за Движение пяти звёзд в Италии. Причём вдохновителем последнего также стал комик — Беппе Грилло, напоминает издание.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
El País Испания Европа
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брексит Владимир Зеленский Италия Петр Порошенко США Украина
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