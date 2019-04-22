Лiга.net: Порошенко победил на выборах, но только за границей

На избирательных участках, расположенных за пределами Украины, на президентских выборах победил Пётр Порошенко. Как передаёт «Лiга», за Порошенко голосовали в Великобритании, Бельгии и Израиле, в то время как за Зеленского – в Грузии и Аргентине.

За пределами Украины на выборах победил Пётр Порошенко. Как пишет «Лiга», всего за рубежом создали 101 избирательный участок, участие в голосовании приняли 54 300 украинцев.

На зарубежном избирательном округе в Соединённом Королевстве на выборах президента 69,83% украинцев отдали свои голоса за действующего главу государства Петра Порошенко. Также в Израиле и Бельгии большинство отдали предпочтение Порошенко.

А вот в Грузии и Аргентине большинство украинцев отдали голоса за Зеленского. В Кувейте голоса избирателей распределились поровну, по 50% между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание, на 08:26 Центральная избирательная комиссия Украины пока обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента. Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства – 24,5%.