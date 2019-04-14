Le Parisien: пытаясь предстать защитником Европы, Макрон «выводит из себя» остальных членов ЕС

На минувшей неделе Эммануэль Макрон дважды выступил «соло» на европейской арене, отказавшись поддержать других членов ЕС в вопросах брексита и начала торговых переговоров с США, сообщает Le Parisien. По словам издания, цель этого демарша — предстать перед европейскими избирателями защитником европейского суверенитета накануне выборов в Европарламент. Тем временем, партнёров по ЕС изоляционистская позиция Макрона всё чаще выводит из себя, отмечает газета.

В конце минувшей недели на европейской «шахматной доске» разыгрывалась довольно необычная партия, пишет Le Parisen. Эммануэль Макрон раз за разом выступал «соло», озвучив жёсткую позицию сначала по вопросу брексита, а позже — по поводу начала торговых переговоров Европейского союза с США, единственным противником которого в ЕС является Франция.

По словам Елисейского дворца, оба события подчиняются «единой логике», в основе которой лежит «забота о европейских амбициях». Как отмечает издание, учитывая приближение выборов в Европарламент, исход которых будет иметь решающее значение для оставшегося президентского срока Макрона, а также тот факт, что Брюссель не пользуется популярностью в глазах общественного мнения, подобные «перепалки» с большинством в ЕС позволяют Макрону противопоставить защиту европейского суверенитета перспективе национализма.

Как замечают в Елисейском дворце, для лидера Франции речь идёт о борьбе за Европу, «способную защитить наши интересы и наши ценности», и сопротивление торговым переговорам с США является идеальным аргументом в защиту этой концепции — «сильный защитник ЕС» противопоставляется здесь Америке Трампа. Для Макрона этот демарш — ещё и возможность напомнить о том, что «Франция против начала любых торговых переговоров со страной, находящейся вне Парижского договора по климату», принимая во внимание важность роли, которую сыграют вопросы экологии на предстоящих выборах.

При этом, по убеждению Макрона, признающего себя «еврофилом», но не «еврофанатом», «ничего нет хуже, чем радоваться Европейскому союзу в его сегодняшнем виде». «Он всегда говорил: «Я хочу изменить Европу, потому что верю в неё». Он убеждён, что существующий статус-кво не может длиться долго. Нет ничего хуже, чем заканчивать заседания Европейского совета пресс-конференциями, где все делают вид, что всё в порядке», — рассказывают советники французского президента.

Подобные соображения стоят и за жёсткими высказываниями Макрона по вопросу брексита. В Париже о выходе Великобритании из ЕС говорят в следующем ключе: «Нельзя, чтобы мы привыкли созывать совещания для подготовки совещаний, на которых не будет принято решения. Мы не хотим, чтобы это длилось два года». Цель Макрона, таким образом, — предстать борцом за изменения, даже если это не приводит к очевидному эффекту.

Разумеется, подобная позиция даётся лидеру Франции не просто, признают в Париже. Хотя Елисейский дворец продолжает заявлять о крепости франко-немецкого союза и радоваться успехам открытого письма Макрона к европейцам в странах Бенилюкс, Испании и Швеции, на деле внутри Евросоюза французский президент всё чаще оказывается в изоляции, чем «выводит из себя» других членов ЕС, замечает газета.